Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε άμεσα στην φωτογραφία που έγινε viral από το δείπνο του Ολυμπιακού στα νότια προάστια και δείχνει τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο να πανηγυρίζουν έχοντας τοποθετήσει το τρόπαιο της Euroleague σε ένα τραπεζάκι.

Οι Αγγελόπουλοι μιμήθηκαν με αυτόν τον τρόπο την viral φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από το Σούνιο. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρήκαν ένα μικρό τραπεζάκι, έβαλαν δύο καρέκλες γύρω και τοποθέτησαν στο κέντρο την κούπα της Euroleague, με το πλάνο να θυμίζει την φωτογραφία του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση του Δ. Γιαννακόπουλου:

«Ανεξαρτητως εαν για καποιο λογο η εικονα βγαζει εμμονη και αναγκη εκτονωσης απεναντι μου, την υγιή καζουρα και την αποδεχομαι και την συγχαρω οταν ειναι εξυπνη.

Μακαρι να γινοταν σε καθε περιπτωση και οχι μονο στις νικες σας …καζουρα στις νικες και στις ηττες καταγγελειες δεν πανε μαζι.

Θα σας εφερνα και τον φρι να γινει 100/100 η εικονα αλλα μου ειπε φοβαμαι να παω…δεν εχω γατα δικηγορο.

Υγ..Το τραπεζακι σας ειναι απο την κρατικη ενισχυση για αναβαθμιση του σεφ η πληρωμενο ιδιωτικα?».