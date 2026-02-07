Το σίριαλ παραμονής Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς φαίνεται πως έφτασε στο τέλος του, τουλάχιστον για την φετινή αγωνιστική χρονιά, καθώς ο «Greek Freak» θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν κάτοικος Μιλγουόκι τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Έλληνας διεθνής δεν αγωνίζεται εξαιτίας ενός τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Παρόλα αυτά, τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) πήγε κανονικά στην Fiserv Forum για το παιχνίδι της ομάδας του με τους Πέισερς και αποθεώθηκε.

Όλο το γήπεδο φώναζε «MVP» για τον αγαπημένο του παίκτη, ενώ κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο ο αδελφός του Θανάσης Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Μπόμπι Πόρτις, συμπαίκτης του στους Μπακς, οι οποίοι τον αποθέωσαν για την επιλογή του στο All-Star και την αφοσίωσή του στο Μιλγουόκι.

«Είμαι περήφανος για σένα, η ομάδα είναι περήφανη για σένα, όλοι είναι περήφανοι για σένα», είπε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον Μπόμπι Πόρτις να λέει: «Θέλουμε να συγχαρούμε τον συμπαίκτη μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έγινε ξανά All-Star. Εκτιμάμε όσα κάνεις για την πόλη, για την ομάδα, για την οικογένειά σου, συγχαρητήρια».

"I'm proud of you… the team is proud of you… everybody is proud of you."



Before IND/MIL, Bobby Portis and Thanasis honored Giannis on being selected to his 10th consecutive All-Star Game ⭐️ pic.twitter.com/jhVi6nTT32 — NBA (@NBA) February 7, 2026