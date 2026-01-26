Σε διευκρινιστική ανάρτηση προχώρησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος μέσω Instagram, λίγες ώρες μετά το αρχικό story που ανέβασε και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αμέσως μετά τον αγώνα Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο γκαρντ του Κολοσσού αποκάλυψε μέσω Instagram ότι διαπίστωσε πρόβλημα στα φρένα του αυτοκινήτου του, αφήνοντας αιχμές με ανάρτησή του, η οποία έγραφε:

«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους. Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποσύρθηκε λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις και ερμηνείες, καθώς δημοσιεύτηκε σε χρονική στιγμή αυξημένης έντασης, μετά τα όσα είχαν προηγηθεί εντός του παρκέ.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Πετρόπουλος επανήλθε με νέο story, δίνοντας διευκρινίσεις και τονίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να συνδεθεί το περιστατικό με πρόσωπα του αθλητικού χώρου:

«Σε συνέχεια της ανάρτησής μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, ωστόσο η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την ένταση μεταξύ του Σάσα Βεζένκοβ και του Ανδρέα Πετρόπουλου. Το επεισόδιο ξεκίνησε μετά από λογομαχία ανάμεσα στους Γιώργο Μπαρτζώκα και Άρη Λυκογιάννη, έπειτα από αίτημα του προπονητή του Ολυμπιακού να χρεωθεί με τεχνική ποινή ο πάγκος των γηπεδούχων.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο Πετρόπουλος έσπρωξε τον Βεζένκοβ, ο οποίος αντέδρασε, με αποτέλεσμα να απειληθεί σύρραξη στο παρκέ. Ο παίκτης του Κολοσσού χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, ενώ ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» τιμωρήθηκε με αντιαθλητικό και αποβολή, με τον Ολυμπιακό να καταθέτει ένσταση για τη μη αποβολή του Πετρόπουλου.

Το περιστατικό με τα φρένα, πάντως, παραμένει ανεξάρτητο από τα αγωνιστικά γεγονότα, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος ο παίκτης με τη διευκρινιστική του τοποθέτηση.

