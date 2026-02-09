Αποτελούν τα πιο πολύτιμα αντικείμενα στον αθλητισμό, αλλά, προς μεγάλη ντροπή των διοργανωτών των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων , τα μετάλλια στο Μιλάνο-Κορτίνα συνεχίζουν να σπάνε.

Advertisement

Advertisement

Τη Δευτέρα, οι διοργανωτές υποσχέθηκαν να ξεκινήσουν έρευνα για να διαπιστώσουν το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό, αφού Ολυμπιονίκες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, μεταξύ των οποίων και η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του σκι κατάβασης Breezy Johnson, ανέφεραν ότι τα μετάλλιά τους είχαν σπάσει, ραγίσει ή υποστεί ζημιά.

Το μετάλλιο της Johnson έσπασε λίγο μετά την τελετή απονομής των μεταλλίων το Σάββατο, ενώ εκείνη πανηγύριζε. «Πηδούσα από χαρά και ξαφνικά έπεσε», είπε στους δημοσιογράφους, πριν δείξει το ραγισμένο και σπασμένο μετάλλιο της στο ένα χέρι, με την κορδέλα να κρέμεται από το λαιμό της.

Από τότε, η Σουηδή σκιέρ αντοχής Ebba Andersson ανέφερε ότι το μετάλλιο της «έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο», πριν προσθέσει: «Τώρα ελπίζω οι διοργανωτές να έχουν ένα «σχέδιο Β» για τα σπασμένα μετάλλια».

Ο Γερμανός αθλητής του δίαθλου Justus Strelow είπε επίσης ότι το χάλκινο μετάλλιο του ράγισε και έπεσε στο πάτωμα κατά τη διάρκεια των εορτασμών, ενώ η Αμερικανίδα πατινέρ Alysa Liu δημοσίευσε στο Instagram ότι η κορδέλα είχε αποκολληθεί από το χρυσό μετάλλιο της ομάδας της.

🥉A German biathlete’s medal broke off at the Olympics



It happened while the German biathlon team was cheerfully celebrating their third-place finish in the mixed relay at the Olympic Village.



Luckily, the medal didn’t break — and the Germans kept dancing and celebrating their… pic.twitter.com/e9zQlgTz4n — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, ο διευθυντής επιχειρήσεων των Αγώνων του Μιλάνο-Κορτίνα, Andrea Francisi, δήλωσε: «Είμαστε πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση και έχετε δει τις φωτογραφίες. Ερευνούμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα.

Advertisement

Embarrassment at the Winter Olympics: 'The medal fell apart'



Social media is buzzing, and not because of performances on the snow: Olympic athletes are posting videos showing the piece connecting the ribbon to the medal break…https://t.co/kJytuthVeC pic.twitter.com/AjoeaTLI8i — Ynet Global (@ynetnews) February 9, 2026

Θα δώσουμε τη μέγιστη προσοχή στα μετάλλια. Έτσι ώστε όλα να είναι τέλεια, γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για τους αθλητές».

Οι διοργανωτές έχουν υποδείξει ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο κορδόνι του μεταλλίου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με έναν μηχανισμό αποσύνδεσης που απαιτείται από το νόμο. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να αποσυνδέεται αυτόματα αν τραβηχτεί με δύναμη, αποτρέποντας τον πνιγμό του ατόμου που το φοράει.

Advertisement

🥇😢 Olympic athletes are complaining en masse about broken medals 🏅



🔹 2026 Olympic downhill champion Breezy Johnson urged athletes not to jump with their medals and handle them carefully ⚠️ to avoid breakage.



🔹 Several athletes faced medal damage, including German biathlete… pic.twitter.com/2av74QMQwf — dvmc (@deviumcoin) February 9, 2026

Παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν και με τα μεταλλία των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024, με περισσότερες από 200 αιτήσεις αντικατάστασης – περίπου το 4% των μεταλλίων που απονεμήθηκαν.

Advertisement