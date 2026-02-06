Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 που θα διεξαχθούν στο Μιλάνο και την Κορτίνα, στην Ιταλία, ξεκινούν την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου και οι αθλητές θα παραλάβουν τα ακριβότερα μετάλλια στην ιστορία του θεσμού, εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

Περισσότερα από 700 χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια θα απονεμηθούν στους κορυφαίους αθλητές των χειμερινών σπορ που θα συμμετάσχουν σε αγωνίσματα από το σκι και το χόκεϊ επί πάγου έως το καλλιτεχνικό πατινάζ και το curling.

Πόσο αξίζουν

Τα μετάλλια αυτά αξίζουν περισσότερο από ποτέ. Συγκεκριμένα, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον Ιούλιο του 2024, οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έχουν εκτοξευθεί κατά περίπου 107% και 200% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Με βάση μόνο την αξία των μεταλλίων, τα χρυσά μετάλλια αγγίζουν τα 2.300 δολάρια – περισσότερο από το διπλάσιο της αξίας τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τα αργυρά μετάλλια αξίζουν σχεδόν 1.400 δολάρια, δηλαδή περίπου τρεις φορές περισσότερο σε σύγκριση με πριν από 2 χρόνια.

Αξίζουν περισσότερο από το βάρος τους σε χρυσό

Τα μετάλλια που θα απονεμηθούν στους νικητές είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο μέταλλο από το Ιταλικό Κρατικό Νομισματοκοπείο και το Πολυγραφικό Ινστιτούτο και αξίζουν περισσότερο από τον χρυσό.

Σε ένα χρυσό μετάλλιο, μόνο 6 γραμμάρια από τα συνολικά 506 γραμμάρια είναι καθαρός χρυσός. Το υπόλοιπο αποτελείται από ασήμι. Τα χάλκινα μετάλλια κατασκευάζονται από χαλκό με βάρος 420 γραμμάρια και έχουν αξία περίπου 5,6 δολάρια το καθένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι διοργανωτές των Αγώνων.

Ωστόσο, ως συλλεκτικά αντικείμενα, τα ολυμπιακά μετάλλια μπορούν να πωληθούν σε πολύ υψηλότερες τιμές από την πραγματική τους αξία, όπως επισημαίνει ο Ντόμινικ Τσόρνεϊ, επικεφαλής του τμήματος αρχαίων νομισμάτων στον οίκο Baldwin’s. Όπως δήλωσε στο CNN, το 2015, ο οίκος Baldwin’s πούλησε ένα χρυσό μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης το 1912 έναντι 26.000 δολαρίων. Την επόμενη χρονιά, πούλησαν ένα χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμβέρσας το 1920 έναντι 875 δολαρίων.

