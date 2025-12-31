Σάρωσε τα μετάλλια η Εθνική Ομάδα Robotic Sports στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας όπου πραγματοποιήθηκε η 27η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής (IROC 2025).

Η HELLAS IROC TEAM, με 11 αθλητές και ισχυρή εκπροσώπηση του Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκού που είναι πρωτοπόρος στη χώρα μας στην αθλητική ρομποτική, επέστρεψε στη χώρα μας με εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων και διακρίσεων: 3 Χρυσά Μετάλλια, 3 Χάλκινα Μετάλλια και 11 Τεχνικά Βραβεία.

Πηγή: eproodos.gr

Ο Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τους 5 αθλητές του που στελέχωσαν την εθνική αποστολή, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική επιτυχία της χώρας μας.

Η αγωνιστική προετοιμασία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Καινοτομίας στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, υπό την αιγίδα του Δήμου Σερρών. Οι αθλητές προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των Μαρίας Τσιαπαρίδου και Γρηγόρη Καλογιαντσίδη, με τον συντονισμό του Εφόρου Εμμανουήλ Τσελεπή.

Οι αθλητές του Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκού στην Εθνική Ομάδα (IROC 2025) είναι:

• Όρλιακλη Αικατερίνη

• Τσελέπης Απόλλων

• Τσελέπης Ορφέας

• Τσελέπη Ιφιγένεια

• Ξανθούλης Αναστάσιος

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Εμμανουήλ Τσελέπης είπε ότι «Η Ελλάδα πήγε στην Αυστραλία για να αγωνιστεί και γύρισε με 6 μετάλλια. Αυτό δεν είναι τύχη — είναι δουλειά. Τα 3 χρυσά, 3 χάλκινα και τα 11 τεχνικά βραβεία δείχνουν ότι η Εθνική μας ομάδα έχει επίπεδο, πλάνο και χαρακτήρα. Θέλουμε αυτή η επιτυχία να γίνει αρχή: περισσότερα παιδιά, περισσότερη προπόνηση, περισσότερες διεθνείς κορυφές. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να ξαναδούμε την Ελλάδα στο βάθρο και το 2026.»

Ο προπονητής της ομάδας, Νικόλαος Τζαμτζής, με τη σειρά του δήλωσε «Στην IROC δεν “χαρίζεται” τίποτα. Κερδίζεις μόνο αν είσαι έτοιμος στο μυαλό και στο σώμα. Οι αθλητές μας ήταν ψύχραιμοι, πειθαρχημένοι και αποφασιστικοί και αυτό έφερε τα μετάλλια. Το πιο σημαντικό; Δεν κοιτάμε πίσω. Από σήμερα ξεκινάει η δουλειά για το επόμενο βήμα. Η Εθνική Ελλάδας Robotic Sports μπορεί ακόμη περισσότερα.»

(Με πληροφορίες από eproodos.gr, EPT)

