Ένα από τα φαβορί για κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», ο σκιέρ Φρέντερικ Μέλερ, είχε ένα ατύχημα κατά την διάρκεια της προπόνησης του.

Ο Νορβηγός σκιέρ τραυματίστηκε μετά από πτώση σε πλαγιά, στην διάρκεια προπόνησης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Μιλάνο. Το ατύχημα προκλήθηκε όταν το πέδιλο έφυγε από το αριστερό πόδι του Μέλερ, με αποτέλεσμα ο αθλητής να χάσει την ισορροπία του, καθώς είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Αποτέλεσμα ήταν η πρόσκρουση και ο τραυματισμός του. Σε ένα από τα πλάνα που κυκλοφορούν, ο Μέλερ εμφανίζεται να πιάνει το αριστερό του χέρι. Χρειάστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Μιλάνου με ελικόπτερο και όλοι περιμένουν τα νέα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Νορβηγός πρωταθλητής.

Ο Μέλερ είναι ένας από τους κορυφαίους σκιέρ στην πατρίδα του και αυτή την στιγμή υπάρχει κίνδυνος να χάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λόγω του ατυχήματος.

Nα σημειωθεί πως ο Νορβηγός αθλητής στάθηκε πολύ άτυχος για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο είχε τροχαίο ατύχημα και υπήρχαν φόβοι πως δεν θα προλάβαινε να δώσει το παρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Μέλερ είχε υποστεί κατάγματα στα πλευρά και είχε σπάσει κάποια δόντια, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει τα συγκεκριμένα προβλήματα.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει ιατρικό ανακοινωθέν, από το νοσοκομείο, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου της νορβηγικής αποστολής υποστήριξε πως δεν μπορεί να πει το παραμικρό, καθώς κανείς δεν έχει ενημέρωση από τους γιατρούς.