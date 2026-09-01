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Με δύο χρυσά μετάλλια στους ισάριθμους τελικούς όπου συμμετείχε, ξεκίνησε ιδανικά η ελληνική κωπηλασία στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Στέφανος Ντούσκος και Ευαγγελία Αναστασιάδου ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια ακόμη σημαντική διάκριση.

Η αρχή έγινε με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ Γυναικών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό από το πρώτο heat, όπου τερμάτισε σε χρόνο 7:37.45.

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Στον τελικό, η Αναστασιάδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και ολοκλήρωσε την κούρσα σε 7:52.30, κατακτώντας την πρώτη θέση. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Σέρβα Γιοβάνα Άρσιτς με 8:03.87, ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Νίνα Κόστανσεκ με 8:07.42.

Η κατάταξη του τελικού:

Ευαγγελία Αναστασιάδου — 7:52.30

Γιοβάνα Άρσιτς — 8:03.87

Νίνα Κόστανσεκ — 8:07.42

Δεύτερο χρυσό με Ντούσκο

Λίγο αργότερα, ο Στέφανος Ντούσκος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική παρουσία στους δύο πρώτους τελικούς της κωπηλασίας.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης πήρε την πρόκριση στον τελικό του μονού σκιφ με χρόνο 7:02.44 και στον αγώνα για το μετάλλιο επιβεβαίωσε την αγωνιστική του υπεροχή.

Ο Ντούσκος, ο οποίος είχε αποκλειστεί πριν από λίγες ημέρες από τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας, τερμάτισε σε 7:14.44 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερος ήταν ο Τούρκος Ενβέρ Ερμάν με 7:18.87, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Μικέλ Μαρντάρας Πίτερς με 7:19.48.

Η κατάταξη του τελικού:

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Στέφανος Ντούσκος — 7:14.44

Ενβέρ Ερμάν — 7:18.87

Μικέλ Μαρντάρας Πίτερς — 7:19.48

Η ελληνική κωπηλασία έκανε, έτσι, το απόλυτο «δύο στα δύο» στους δύο πρώτους τελικούς της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, με τον Ντούσκο και την Αναστασιάδου να πρωταγωνιστούν.

Η ελληνική δράση, μάλιστα, συνεχίζεται άμεσα. Οι δύο πρωταθλητές θα αγωνιστούν μαζί στο μικτό διπλό σκιφ, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στις 13:15, διεκδικώντας ένα ακόμη μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα.

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