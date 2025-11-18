Η Εθνική Ελπίδων έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, επικράτησε 4-0 της Βόρειας Ιρλανδίας και συνεχίζει απτόητη την πορεία της στα προκριματικά του Euro.

Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες διεθνείς έκαναν το 5/5 στον όμιλό τους, σε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στην τελική φάση του Euro Κ21 που θα λάβει χώρα στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το 2027.

Στα του παιχνιδιού, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές μπήκαν από το ξεκίνημα δυνατά και μόλις στο 19′, ο Αλεξίου κέρδισε τον ΜακΜούλαν από κοντά κάνοντας το 1-0.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τζίμας βγήκε στην αντεπίθεση, μοίρασε την μπάλα αριστερά στον Σμυρλή, εκείνος σούταρε και ο Γκούμας στην συνέχεια της φάσης πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του ΜακΜούλαν (26′).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Φίλων με όμορφη ενέργεια πάτησε περιοχή, ανατράπηκε από τον Πάτερσον, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τζίμας, ο οποίος με α λα Πανένκα έστειλε την μπάλα στο κέντρο, κάνοντας το 3-0 (63′).

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 82′ ο Σμυρλής, ο οποίος δέχτηκε την μπαλιά του Μπρέγκου και με ωραίο πλασέ έκανε το 4-0 για την Εθνική ομάδα.

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης, Γκούμας, Παπακανέλλος, Σμυρλής, Τζίμας

Βόρεια Ιρλανδία: ΜακΜούλαν, Ράσελ, Φογκάρτι, Άτσενσον, Ίνγουντ, Μόρισον, Γουίλσον, Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι, Μπαρ