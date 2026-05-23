Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 79-61 στον ημιτελικό της Euroleague και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Final Four, όπου θα βρει απέναντί του τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εμφάνιση των «ερυθρόλευκων» και η τακτική προσέγγιση του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη Euroleague, η οποία μέσα από σχετική ανάρτηση στα social media αποθέωσε τον τρόπο παιχνιδιού της ελληνικής ομάδας.

Οι διοργανωτές στάθηκαν ιδιαίτερα σε μία φάση από την αναμέτρηση, όπου ο Άλεκ Πίτερς επανέφερε αρχικά την μπάλα και στη συνέχεια, μέσα από οργανωμένο σύστημα του Ολυμπιακού, την πήρε ξανά στα χέρια του έχοντας απέναντί του τον αισθητά πιο κοντό Γουέιντ Μπάλντουιν. Ο Αμερικανός φόργουορντ εκμεταλλεύτηκε το mismatch και σκόραρε με άνεση.

«Ο Ολυμπιακός έχει ένα σύστημα που βασίζεται ξεκάθαρα στις λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Euroleague στην ανάρτησή της, κάνοντας ειδική αναφορά στο περίφημο «Bartzokas ball» και τονίζοντας πως η ομάδα του Πειραιά «θα βρίσκει πάντα το mismatch».