Ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα σωστά, κυρίως στην άμυνα, στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και με ανατροπή από το -8 (54-62 στο 32΄) πανηγύρισε την έκτη νίκη του στην εφετινή Euroleague, συνεχίζοντας την… καταδίωξη της κορυφής. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν την αντίσταση της Παρτιζάν στο ΣΕΦ και με το τελικό 80-71, για την 9η αγωνιστική, υποχρέωσαν την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη σερί ήττα της και έκτη στο σύνολο.

Ολυμπιακός και Παρτίζαν έδωσαν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι στο ΣΕΦ, με τους “ερυθρόλευκους” να αντέχουν και να εξασφαλίζουν τη νίκη στο τέταρτο δεκάλεπτο, πολύ πιο δύσκολα από όσο δείχνει το τελικό σκορ (80-71). Σπουδαία προσπάθεια κατέβαλε η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που ήρθε στον Πειραιά με πολύ σημαντικές απουσίες, με μόλις οκτώ παίκτες να πατούν παρκέ στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός ανέβασε το ρεκόρ του στην EuroLeague στο 6-3 και θα επιδιώξει να διευρύνει το νικηφόρο σερί του υποδεχόμενος και τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, στη “διαβολοβδομάδα” που έρχεται.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Τόμας Γουόκαπ με 15 πόντους, με τον Βεζένκοφ να έχει 14 και τον Μιλουτίνοφ 8 με 10 ριμπάουντ. Για την Παρτίζαν, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Ταϊρίκ Τζόουνς (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ και Ντουέιν Γουάσινγκτον (20 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71