Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πήρε μία τεράστια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, μετά από ένα σαραντάλεπτο-φωτιά που θύμιζε περισσότερο αγώνα Final Four της Ευρωλίγκας, παρά αγώνα κανονικής περιόδου.

Ματς που θα βοηθήσει και τις δύο ομάδες γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν. Τζέιμς με 23 και Ντιάλο με 27 οι κορυφαίοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Η αμυντική ανισορροπία του Ολυμπιακού και τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας του από τα 6,75, οδήγησαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα τους στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο. Από την άλλη οι Μονεγάσκοι επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-3, πιάνοντας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κατάταξη.

Ο αγώνας άρχισε όπως ακριβώς ήθελε η Μονακό, η οποία “έκοψε” τον Γουόκαπ από την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού και ο πλέι μέικερ των Πειραιωτών δεν μπορούσε να δημιουργήσει και πήρε πάνω του αρκετές επιθέσεις. Παράλληλα, οι Μονεγάσκοι λειτούργησαν πολύ καλά στο επιθετικό κομμάτι και προηγήθηκαν με 8-1, λίγο πριν συμπληρωθούν τρία αγωνιστικά λεπτά. Στη συνέχεια, οι “ερυθρόλευκοι” ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στις δύο πλευρές του παρκέ και προσπέρασαν (9-8, 6’), κάνοντας σερί 8-0. Η Μονακό απάντησε άμεσα, γιατί οι Πειραιώτες είχαν θέμα στην άμυνα μετά τα σκριν και η γαλλική ομάδα το τιμώρησε αυτό με τη δημιουργία του Τζέιμς και τις εκτελέσεις των ψηλών της από κοντά για το 14-11 (8’). Όμως, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από ατομικές ενέργειες των παικτών του και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (20-16), αν και είχε μόλις τρεις ασίστ και δύο λάθη, που είναι ξεκάθαρα κακή αναλογία για τα δεδομένα των πρωταθλητών Ελλάδος.

Απέναντι σ’ αυτά που έδινε στους Πειραιώτες το αμυντικό πλάνο της Μονακό, η δεύτερη “ερυθρόλευκη” πεντάδα κατάφερε να βρει κατά διαστήματα καλό ρυθμό επιθετικά, κυρίως χάρη στο κάθετο παιχνίδι και την ενέργεια που έδωσαν στον Ολυμπιακό η ταυτόχρονη παρουσία στο παρκέ των Γουόρντ, ΜακΚίσικ και Χολ. Με μικρά σερί, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφεραν να φθάσουν στο +8 (30-22), λίγο πριν τα μισά της δεύτερης περιόδου. Οι γηπεδούχοι έκαναν καλή δουλειά στο κομμάτι των ριμπάουντ και πήραν πόντους δεύτερων ευκαιριών, αλλά δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον αριθμό των λαθών τους και η Μονακό, που συγκριτικά πήρε λιγότερα πράγματα από τους παίκτες του πάγκου της, ανέκτησε το προβάδισμα, με την επιστροφή της αρχικής πεντάδας στο παρκέ. Οι Μονεγάσκοι προσπέρασαν με 35-33, αλλά οι Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου έδωσαν προβάδισμα (38-37) στον Ολυμπιακό στην ανάπαυλα.

Μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, έγινε απόλυτα ξεκάθαρο ότι στόχευση του Ολυμπιακού ήταν να τροφοδοτήσει τον Μιλουτίνοφ στο ζωγραφιστό. Ο Σέρβος σέντερ ήταν αποτελεσματικός, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα από το μαρκάρισμα του κοντύτερου Τάις και οι “ερυθρόλευκοι” θέλησαν να το εκμεταλλευτούν αυτό, αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να βρουν σκορ από την περιφέρεια. Έτσι, οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο και ένα μικρό προβάδισμα (49-46, 24’). Η Μονακό βρήκε μεγάλα σουτ με τους Τζέιμς και Οκόμπο και δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να ξεφύγει. Ξαφνικά το ματς έγινε “ροντέο”, υπήρχαν πολλά νεύρα εκατέρωθεν, αλλά αυτό έβγαλε κερδισμένους τους Μονεγάσκους, γιατί οι “ερυθρόλευκοι” εκνευρίστηκαν με κάποια σφυρίγματα των διαιτητών. Η Μονακό βρέθηκε στο +10 (64-54, 29’), όμως ο Ντόρσεϊ το πήρε προσωπικά με την αψιμαχία που είχε με τον Στραζέλ και μείωσε σε 64-60 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92