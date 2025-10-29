Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πέμπτη στο σύνολο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας Forbes, με τους καλύτερα αμοιβόμενους αθλητές στον κόσμο. Μάλιστα, ο 40χρονος αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κατέγραψε χρονιά ρεκόρ με έσοδα 275 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Forbes, τον τελευταίο χρόνο, υπολογίζοντας τόσο το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ στην Σαουδική Αραβία, όσο και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτός γηπέδων, ο Πορτογάλος σταρ συγκέντρωσε περίπου 275 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων και αμοιβών στους ατζέντηδες.

Πρόκειται για ένα προσωπικό ρεκόρ του Κριστιάνο, αλλά και την τρίτη καλύτερη – από μισθολογικής άποψης – χρονιά για ενεργό αθλητή που έχει καταγράψει ποτέ το Forbes. Στην συγκεκριμένη διαχρονική λίστα, ο Ρονάλντο βρίσκεται πίσω μόνο από τον πυγμάχο Φλόιντ Μέιγουεδερ, που εισέπραξε 300 εκατομμύρια δολάρια το 2015 και 285 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

Όσον αφορά την λίστα για το 2025, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Forbes, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους δεν «βλέπει» κυριολεκτικά κανέναν. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Στεφ Κάρι με έσοδα 156 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η διαφορά είναι χαώδης, αν και σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκανε επίσης ρεκόρ για το άθλημά του, ξεπερνώντας τα 128,2 εκατομμύρια δολάρια που παρουσίασε πέρυσι ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Τα περισσότερα έσοδα στην ιστορία

Η λίστα με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του 2025 αποδεικνύεται η πιο «ακριβή» στην ιστορία, από τότε που το Forbes άρχισε να κατατάσσει τα κέρδη των αθλητών το 1990. Συνολικά την φετινή χρονιά, οι πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο συγκέντρωσαν 1,4 δισ. δολάρια, ελαφρώς αυξημένα από τα 1,38 δισ. δολάρια του 2024.

Ακόμα, φέτος είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που όλα τα μέλη της λίστας κέρδισαν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων βαρών, Ολεξάντρ Ούσικ (101 εκατομμύρια) και ο γκολφέρ Τζον Ραμ (100 εκατομμύρια δολάρια) έφτασαν σε αυτό το ορόσημο, χωρίς όμως να καταφέρουν να μπουν στην λίστα.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025

1) Κριστιάνο Ρονάλντο – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 275 εκατομμύρια δολάρια (225 εκατομμύρια δολάρια εντός γηπέδων και 50 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδων)

2) Στεφ Κάρι – Μπάσκετ – Έσοδα: 156 εκατομμύρια δολάρια (56 εκατομμύρια δολάρια εντός γηπέδων και 100 εκατομμύρια εκτός γηπέδων)

3) Τάισον Φιούρι – Μποξ – Έσοδα: 146 εκατομμύρια δολάρια (140 – 6)

4) Ντακ Πρέσκοτ – NFL – Έσοδα: 137 εκατομμύρια δολάρια (127 – 10)

5) Λιονέλ Μέσι – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 135 εκατομμύρια δολάρια (60-75)

6) Λεμπρόν Τζέιμς – Μπάσκετ – Έσοδα: 133,8 εκατομμύρια δολάρια (48,8 – 85)

7) Χουαν Σότο – MLB – Έσοδα: 114 εκατομμύρια δολάρια (109 – 5)

8) Καρίμ Μπενζεμά – Ποδόσφαιρο – Έσοδα: 104 εκατομμύρια δολάρια (100 – 4)

9) Σοέι Οτάνι – MLB – Έσοδα: 102,5 εκατομμύρια δολάρια (2,5 – 100)

10) Κέβιν Ντουράντ – Μπάσκετ – Έσοδα: 101,4 εκατομμύρια δολάρια (51,4 – 50)

Πηγή: Forbes

