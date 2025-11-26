Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού πνεύματος. Στην Αρχαία Ολυμπία άναψε την Τετάρτη (26/11) η Φλόγα που θα ταξιδέψει μέχρι το Μιλάνο και συγκεκριμένα την Κορτίνα, όπου τον Φεβρουάριο του 2026 θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Δυστυχώς, φέτος ο καιρός τα χάλασε στους διοργανωτές και η Τελετή της Αφής δεν μπόρεσε να διεξαχθεί όπως είθισται στον αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας. Η αλλαγή χώρου κρίθηκε απαραίτητη, λόγω των προβλέψεων για τις καιρικές συνθήκες μ’ αποτέλεσμα η τελετή φέτος να γίνει στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, κάτι που δεν επέτρεψε την παρουσία χιλιάδων θεατών, όπως αναμενόταν.

Η Τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε με ομιλίες των επισήμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ολοκληρώθηκε με την Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά να παραδίδει τη Φλόγα στον Πέτρο Γκαϊδατζή, χάλκινο Ολυμπιονίκη στην κωπηλασία,ο οποίος ήταν ο πρώτος λαμπαδηδρόμος.

Να σημειωθεί πως η Κίρστι Κόβεντρι παρέστη για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΔΟΕ στην Τελετή Αφής της Φλόγας.

Στις 20 Μαρτίου 2025, η πρώην κολυμβήτρια από τη Ζιμπάμπουε εξελέγη πρόεδρος της ΔΟΕ, καθιστώντας την πρώτη γυναίκα και την πρώτη Αφρικανή που αναλαμβάνει αυτή τη θέση στην 130χρονη ιστορία του οργανισμού

Στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina, Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.