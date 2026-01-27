Λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για ανταλλαγές στο NBA, στις 5 Φεβρουαρίου, συνεχίζονται τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«… Πιστεύω πως ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς» ανέφερε στο ESPN ο Μαρκ Σπίαρς, υπονοώντας πως η αποχώρησή του από το Μιλγουόκι είναι ζήτημα χρόνου, ειδικά καθώς οι Μπακς δεν έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του μετά τον τελευταίο του τραυματισμό.

“I think he has played his last game in a Milwaukee Bucks uniform.”



– @MarcJSpears on Giannis Antetokounmpo



(h/t @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/d8CwOCbY1Y — NBACentral (@TheDunkCentral) January 26, 2026

Την ίδια στιγμή, ο Χένρι Άμποτ του TrueHoops αποκάλυψε ότι ο 31χρονος σταρ βρέθηκε πολύ κοντά στο να απολύσει τον ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, με τον οποίο συνεργάζεται πολλά χρόνια, καθώς θεωρούσε ότι δεν τον έχει διευκολύνει να φύγει από τους Μπακς.

«Ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον ατζέντη του λόγω της αποτυχίας του να τον κάνει trade από τους Μπακς. Η αποχώρηση από το Μιλγουόκι είναι σίγουρη, είτε γίνει άμεσα είτε το καλοκαίρι. Και οι δύο πλευρές προσποιούνται ότι όλα είναι εντάξει δημόσια, ενώ στην πραγματικότητα το “διαζύγιο” είναι δεδομένο», σημειώνει ο Άμποτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Άμποτ, ο Γιάννης έχει δεχθεί ακόμη και προσέγγιση από τον Ριτς Πολ, ατζέντη του Λεμπρόν Τζέιμς, αλλά ο Σαράτσης παραμένει εκπρόσωπός του και συμμετέχει στις όποιες διαπραγματεύσεις.

Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα έως το 2027, μετρά φέτος 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε 29,2 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.