Η 17χρονη Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη, κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 60 μ. εμπόδια, ενώ λίγο αργότερα ξεχώρισε και η Σοφία Ιωσηφίδου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα, τα 60 μ. εμπ. ήταν το αγώνισμα με το οποίο άνοιξε το πρόγραμμα της ημερίδας κλειστού στίβου στην Παιανία. Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη πίστα, την καλή της κατάσταση και το συναγωνισμό με τις υπόλοιπες αθλήτριες και τερμάτισε σε 8.18 πετυχαίνοντας τη δεύτερη επίδοση της καριέρας της, πίσω από το 8.14 που είναι το ρεκόρ της.

Η αθλήτρια με τη σημερινή της παρουσία βάζει υποψηφιότητα για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν της Πολωνίας. Παράλληλα, η Κύπρια Δάφνη Γεωργίου ήταν δεύτερη με 8.29 και η Σοφία Καμπερίδου τρίτη, έχασε ωστόσο το ρυθμό της όταν χτύπησε το πρώτο εμπόδιο. Ατομικό ρεκόρ με 8.54 σημείωσε η τέταρτη της κούρσας, Σάρα Αουντί.

«Μου βγήκε επιτέλους ο χρόνος που ήθελα. Ένας τραυματισμός μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων με κράτησε για δύο με τρεις εβδομάδες μακριά από τις προπονήσεις. Ευτυχώς επανήλθα και μέσα από τις κούρσες ελπίζω σε ακόμη καλύτερους χρόνους και, γιατί όχι, και στην πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν», είπε η Ιωσηφίδου.

Η Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη πέτυχε αυτό που είχε δείξει πως είναι σε θέση να κάνει από την πρώτη ημερίδα της χρονιάς και με 8.46 πέτυχε ρεκόρ στην κατηγορία της.

Η νεαρή αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη βελτίωσε το 8.52 στης Νικολέττας Αντωνιάδη από τις 29 Ιανουαρίου του 2022 και έδειξε πως το καλοκαίρι θα είναι σε θέση να διεκδικήσει καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.. Δεύτερη με πολύ καλή επίδοση (8.75), ήταν η Χαρά Πλαϊνη και τρίτη η Μαρία Αργυρού με 8.93.

Ποια είναι η Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη

Πρόκειται για την μεγαλύτερη κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, η οποία έχει έναν αδελφό, τον Παύλο. Είναι τα παιδιά που απέκτησε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων από τον πρώτο του γάμο με την Κάλλια Καμπουρίδη. Ο Κ. Μπακογιάννης έχει ακόμη μία κόρη, την Ολυμπία από προηγούμενη σχέση του και τον Δήμο 9 ετών, που απέκτησε μαζί με την γνωστή δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη.

Πηγή: ΣΕΓΑΣ