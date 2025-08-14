Σε σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον νυν και τον πρώην δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα και Κώστα Μπακογιάννη οδήγησε το βίντεο που ανέβασε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χάρης Δούκας για την ολοκλήρωση των έργων στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία. Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα» έγραψε ο δήμαρχος της πόλης απαριθμώντας τα ευεργετικά για την πόλη αποτελέσματα των έργων.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η σαρκαστική «απάντηση» του Κώστα Μπακογιάννη ο οποίος έγραψε:

«Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε. Ο δήμαρχος πρωτοστατεί σε φωτογραφίες, βίντεο και δελτία τύπου πανηγυρίζοντας για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας.

Προσπαθεί δηλαδή να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε: προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα το σταματήσει και θα ξαναστρώσει άσφαλτο, μετεκλογικά ειρωνευόταν το υπουργείο Πολιτισμού μιλώντας για ‘χαμένη Ατλαντίδα’.

Με αυτόν τον ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε πως εκείνος πεζοδρόμησε την Αρεοπαγίτου, την Ερμού… και γιατί όχι, ότι έφτιαξε και το Μετρό.

Ευτυχώς όμως δεν απευθύνεται ούτε σε χρυσόψαρα, ούτε σε λωτοφάγους. Ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί».