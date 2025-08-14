Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας παρουσιάζει την πορεία των έργων που είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Βασιλίσσης Όλγας λέγοντας, ότι «επιστρέφει στην κυκλοφορία!». Μέχρι το τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός ενώ σύντομα ξεκινά και το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Απαντώντας σε ερώτηση της HuffPost ο κ Δούκας ανέφερε ότι «το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο σε λίγους μήνες».

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος της Αθήνας, «μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα. Στόχος:

✓η αποσυμφόρηση του κέντρου

✓η καλύτερη ροή οχημάτων

✓η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

✓η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος».

Ο Χάρης Δούκας περπατώντας παρουσιάζει τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί όπως «ο νέος χώρος πρασίνου που θα προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς, η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο.

Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές».

«Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν. Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε» καταλήγει ο Χάρης Δούκας.

