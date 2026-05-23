Ο Γιάννης Βαρδής δημοσίευσε στα social media ένα χαρτί στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα παικτών του Ολυμπιακού, τα οποία θα «διαβαστούν» στην εκκλησία ενόψει του αυριανού (24/5) μεγάλου τελικού των Πειραιωτών κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four της Euroleague.

Ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης δείχνει πως δεν θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη, επιστρατεύοντας κάθε πιθανό μέσο ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης και να σηκώσουν το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το 2013.

Στο κείμενο της προσευχής περιλαμβάνονται τα ονόματα των Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ, με τον Γ. Βαρδή να κάνει ότι περνάει από τα χέρια του, ώστε όλα να κυλήσουν ιδανικά στο παρκέ.