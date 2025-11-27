Στιγμιότυπο από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Εθνική ομάδα «χόρτασε» με μπάσκετ τον κόσμο που γέμισε το Nick Gallis Hall στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα είχε ως πρωταγωνιστές τους Λαρεντζάκη (18π.), Σαμοντούροφ (16πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Μήτρου-Λόνγκ (13 πόντοι, 6 ασίστ), ενώ η Ρουμανία δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γήπεδο βρέθηκαν αρκετές οικογένειες με πολλά παιδιά, το κλίμα ήταν αρκετά θετικό και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη δεν έδωσαν το παραμικρό δικαίωμα στην Ρουμανία προκειμένου να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Το παιχνίδι:

Η Ελλάδα μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα. Πιο συγκεκριμένα, κατά το ξεκίνημα του παιχνιδιού, οι Λαρεντζάκης (5π.) και Μήτρου-Λονγκ (7π.) ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι, ενώ έπειτα από το τρίποντο του Σαμοντούροφ, η Εθνική ομάδα έκανε το +11 (15-4, 4′). Ακόμα και όταν ο Βασίλης Σπανούλης άλλαξε πεντάδα, η κατάσταση δεν άλλαξε και η Ελλάδα συνέχισε να είναι κυρίαρχη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ρουμανία προσπάθησε να ρίξει την διαφορά και τα κατάφερε προσωρινά, μετά το καλάθι του Ντικολέσκου (29-20, 14′). Ωστόσο, μετά από ένα τάιμ άουτ του Σπανούλη, οι Έλληνες διεθνείς πάτησαν το «γκάζι» και με πρωταγωνιστή τον απίστευτο Σαμοντούροφ (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ) σε άμυνα και επίθεση, έκαναν το +18 (43-25, 18′).

Στην τρίτη περίοδο, η Εθνική μπήκε εξίσου δυνατά και με πέντε γρήγορους πόντους από τους Λαρεντζάκη (12π.) και Φλιώνη, αύξησε ακόμα περισσότερο την διαφορά (50-29, 21′). Στην συνέχεια, η Ελλάδα έκανε ότι ήθελε στο παρκέ. Λαρεντζάκης (4/7 τρίποντα) και Σαμοντούροφ (16π.) ήταν εύστοχοι τόσο από κοντά όσο και από την περιφέρεια, με τους Ρουμάνους να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον γρήγορο ρυθμό της αναμέτρησης.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε περισσότερο διαχείριση στον χρόνο ενόψει της συνέχειας, ξεκουράζοντας αρκετούς από τους παίκτες του. Η Ρουμανία δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να γίνει ανταγωνιστική, η Εθνική ήταν αρκετά ανώτερη και αυτό φάνηκε στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να παίρνει μία άνετη νίκη στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Παγκόσμιο του 2027.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

Ελλάδα: (Βασίλης Σπανούλης) Λαρεντζάκης 18, Μωραίτης 7, Τολιόπουλος 5, Φλιώνης 3, Καλαϊτζάκης 8, Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17, Σαμοντούροφ 16, Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου-Λόνγκ 13

Ρουμανία: (Μιχάι Σίλβασαν) Τοχαταν 9, Ράσελ 7, Ντικουλέσκου 5, Γκεοργκε, Κουτι 3, Νικολέσκου 3, Γράσου 6, Πόπα, Κάτε 8, Όλαχ 2, Ούτα 8, Ματσιούκα 13