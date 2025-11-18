Ανδρέας Τετέη - Προπόνηση Εθνικής ομάδας πριν τον αγώνα με την Λευκορωσία

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λευκορωσία (18/11, 21:45), στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλει να κλείσει τις υποχρεώσεις της με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αδίκησε τον εαυτό της στην προκριματική φάση, περιορίστηκε στην τρίτη θέση του ομίλου της και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ή στα μπαράζ.

Το Σάββατο (15/11), η Εθνική υποδέχτηκε στο Γ. Καραϊσκάκης την Σκωτία και μέχρι το 65ο λεπτό ήταν εκπληκτική, καθώς προηγήθηκε 3-0 χάρη στα τέρματα των Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη, ενώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε το ντεμπούτο του με το «εθνόσημο» ο Ανδρέας Τετέη, μοιράζοντας μάλιστα και μία ασίστ.

Ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, απέσπασε το «ζεστό» χειροκρότημα των Ελλήνων φιλάθλων κατά την είσοδό του στην αναμέτρηση και φαίνεται ότι διεκδικεί πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λευκορωσία.

Οι γηπεδούχοι έκαναν την «έκπληξη» την προηγούμενη αγωνιστική και απέσπασαν ισοπαλία 2-2 από την Δανία στην Κοπεγχάγη. Οι Έλληνες διεθνείς θέλουν να κλείσουν με το «δεξί» τις υποχρεώσεις τους σε αυτήν την προκριματική φάση, ενώ ο Γιοβάνοβιτς ενδέχεται να δοκιμάσει περισσότερους ποδοσφαιριστές, κάνοτνας εκτεταμένο ροτέισον. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική ομάδα είχε επικρατήσει 5-1 στον εντός έδρας αγώνα με την Λευκορωσία στο Γ. Καραϊσκάκης.