Στην κορυφή του κόσμου η Παρί Σεν Ζερμέν, που κέρδισε με 2-1 τη Φλαμένγκο στα πέναλτι (1-1) και κατέκτησε το FIFA Intercontinental Cup. Τέσσερα πέναλτι έπιασε ο Σαφόνοβ!

Στο 4ο λεπτό το σουτ του Νέβες σταμάτησε στο πλαϊνό δίχτυ και στο 7’ ο Ρόσι απέκρουσε το μακρινό σουτ του Λι Κανγκ Ιν ενώ στο 9’ ο Ρουίθ βρήκε δίχτυα αλλά το γκολ του ακυρώθηκε.

Στο 17ο λεπτό ο Σαφόνοβ απέκρουσε το σουτ του Πούλγκαρ και στο 38’ μετά από γύρισμα του Μαγιουλού από δεξιά, ο Ρόσι δεν έδιωξε και ο Κβαρατσχέλια σε κενό τέρμα έγραψε το 1-0.

Ωστόσο στο 60ο λεπτό ο Μαρκίνιος έκανε πέναλτι στον Ντε Αρασκαέτα και ο Ζορζίνιο έγραψε το 1-1 από τα 11 μέτρα. Μάλιστα στο 85’ η Φλαμένγκο έφυγε στην κόντρα αλλά ο Πέδρο αστόχησε με σουτ κι έτσι το ματς πήγε στην παράταση.

Εκεί στο 98ο λεπτό ο Ρόσι απέκρουσε την κεφαλιά του Μαρκίνιος και στο 105’ απέκρουσε και το σουτ του Νέβες ενώ στο 107’ η Παρί έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Εντζαντού. Στο 110’ το σουτ του Αραούχο πέρασε δίπλα από τα δοκάρια της Παρί και στο0 115΄’ ο Ντεμπελέ έχασε μεγάλη ευκαιρία από το ύψος του πέναλτι.

Το ματς πήγε στα πέναλτι όπου οι Ντα Κρουθ και Βιτίνια έκαναν το 1-1 και ο Σαφόνοβ είπε όχι στον Σαούλ ενώ ο Ντεμπελέ σημάδεψε το δοκάρι. Ο Σαφόνοβ νίκησε και τον Πέδρο και ο Μέντες έγραψε το 2-1 ενώ ο Σαφόνοβ απέκρουσε και το πέναλτι του Περέιρα ενώ ο Ρόσι είπε όχι κι αυτός με τη σειρά του στον Μπαρκολά. Ο Σαφ΄πνοβ έπιασε και το πέναλτι του Αραούχο και χάρισε τον τίτλο στην Παρί.

ΠΑΡΙ: Σαφόνοφ, Μαρκίνιος, Μέντες, Πάτσο, Νέβες, Ρουίθ (106’ Εντζαντού), Λι Κανγκ Ιν (35’ Μαγιουλού, 64’ Μπαρκολά), Βιτίνια, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια (91’ Εμπαγέ), Ντουέ (78’ Ντεμπελέ).

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ: Ρόσι, Σάντρο, Μπρούνο Ενρίκε (90+2’ Λουίζ Αραούχο), Καρασκάλ (56’ Πέδρο), Ντε Αρασκαέτα (75’ Έβερτον), Ζορζίνιο (75’ Σαούλ), Ορτίθ, Βαρέλα, Πούλγκαρ (75’ Ντα Κρουθ), Πλάτα (106’ Λίνο), Λέο Περέιρα.

Δείτε τις επεμβάσεις του Ρώσου τερματοφύλακα της Παρί Ματέι Σαφόνοφ στον τελικό του FIFA Intercontinental Cup



Savonov 4 SAVESS !!!!!!🔥🔥

pic.twitter.com/c4YDrCjY0o — Pitch Wire (@wire_pitch) December 17, 2025