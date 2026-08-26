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Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της αγγλικής ομάδας, Ιμράν Λούζα.

Ο 27χρονος μέσος, διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, αναμένεται εντός της ημέρας να ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι», διάρκειας 3+1 ετών.

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Την περασμένη σεζόν ο Λούζα κατέγραψε 44 συμμετοχές (42 στην Τσάμπιονσιπ και από μια σε Κύπελλο και Λιγκ Καπ) με ένα γκολ και δέκα ασίστ. Αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος ενώ μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ.

Γεννημένος στη Γαλλία, αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα του Μαρόκου όπου μετρά 15 συμμετοχές και 2 τέρματα.

Ο Λούζα προέρχεται από το ακαδημαϊκό σύστημα της Νάντ και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα του γαλλικού συλλόγου το 2019, ενώ το διεθνές του ντεμπούτο πραγματοποίησε το 2021

Τον Ιούνιο του 2021 τον απέκτησε η Γουότφορντ από τη Ναντ έναντι 10 εκατ. ευρώ.