Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε «σπίτι του», στο T-Center για τον Παναθηναϊκό, καθώς από τη νέα χρονιά θα αποτελέσει μέρος του τεχνικού επιτελείου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο άλλοτε σέντερ των «πρασίνων» φωτογραφήθηκε στον τοίχο της φυσούνας του γηπέδου, όπου απεικονίζονται όλες οι επιτυχίες της ομάδας, αλλά και ο ίδιος.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τον καλωσόρισε με μία ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media. «Κάποια μέρη δεν παύουν ποτέ να μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο ΣΠΙΤΙ. Ο Mike Batiste επέστρεψε εκεί όπου όλα ξεκίνησαν».