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Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε «σπίτι του», στο T-Center για τον Παναθηναϊκό, καθώς από τη νέα χρονιά θα αποτελέσει μέρος του τεχνικού επιτελείου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο άλλοτε σέντερ των «πρασίνων» φωτογραφήθηκε στον τοίχο της φυσούνας του γηπέδου, όπου απεικονίζονται όλες οι επιτυχίες της ομάδας, αλλά και ο ίδιος.

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τον καλωσόρισε με μία ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media. «Κάποια μέρη δεν παύουν ποτέ να μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο ΣΠΙΤΙ. Ο Mike Batiste επέστρεψε εκεί όπου όλα ξεκίνησαν».

Some places never stop feeling like HOME 💚



Mike Batiste is back where it all began ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/5m5mR27k68 August 20, 2026