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Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στην «μάχη» των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα στα playoffs για την είσοδο στους ομίλους του Europa και του Conference League.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αγωνίζονται για την ευρωπαϊκή τους επιβίωση, καθώς από τα αποτελέσματα αυτού του γύρου εξαρτάται η έξοδός τους ή όχι στην Ευρώπη για την φετινή ποδοσφαιρική σεζόν, ενώ από την άλλη μεριά ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα «παλέψει» για να μπει στους ομίλους του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

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Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει στον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 και καλείται να κάνει το ίδιο κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία. Η ομάδα του Νίστρουπ υποδέχεται στις 21:30 στο ΟΑΚΑ τους Τσέχους και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Να σημειωθεί ότι η Χράντετς Κράλοβε αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας στα προκριματικά του Europa League.

Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ λίγες μέρες μετά την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά και τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ στο Europa League, οφείλει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο της πρόκρισης στου ομίλους του Conference League. Για να γίνει αυτό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να κάνει το πρώτο βήμα στην Τούμπα (20:45) σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Open.

Τέλος, ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ – αλλά και κάτοχος του ελληνικού Super Cup – έχει μπροστά του μία νέα πρόκληση, αυτή της εισόδου στου ομίλους του Europa League. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη αντιμετωπίζουν απόψε (20/8, 21:00) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1. Ο τεχνικός των Κρητικών είδε να πραγματοποιείται χωρίς απρόοπτα η χθεσινή προπόνηση της ομάδας και μένει να φανεί ποιο θα είναι το πλάνο του για το αρχικό σχήμα.