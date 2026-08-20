Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Κέντρικ Ναν έγραψε ένα αισιόδοξο μήνυμα στα social media, δείχνοντας ότι αντιμετωπίζει με θετικό τρόπο την περιπέτεια που του προέκυψε έπειτα από τον τραυματισμό του.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά την επέμβαση, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού έκανε ανάρτηση στο Instagram, με φωτογραφίες από την προετοιμασία του και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Advertisement

Advertisement

«Η μηχανή χρειάστηκε ένα update. Μια καλύτερη έκδοση φορτώνει. Το σχέδιο του Θεού! Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει!», έγραψε χαρακτηριστικ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ και την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου 1,5-2 μηνών.