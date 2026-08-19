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Πρόβλημα με το «καλημέρα» για τον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ο Κέντρικ Ναν θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου 6-8 εβδομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση.

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Έτσι, θα απουσιάσει από την προετοιμασία και το training camp των «πράσινων», με την επιστροφή του στις προπονήσεις να υπολογίζεται σε περίπου δύο μήνες.

Στην ενημέρωσή του ο Παναθηναϊκός αναφέρει: «Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής. Ευχόμαστε στον αθλητή μας ταχεία ανάρρωση».