Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προχωρήσει σε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και ΗΠΑ, κυρίως στον χώρο των ακινήτων, μετατρέποντας τα ηγεμονικά συμβόλαια που λαμβάνει από τους Μιλγουόκι Μπακς σε σταθερό πλούτο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας αστέρας του NBA επιχειρεί να εξασφαλίσει για πολλά χρόνια ακόμα τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του και ήδη οι πρώτες του κινήσεις μοιάζουν να αποδίδουν.

Την ώρα που οι περισσότεροι σούπερ σταρ του NBA περιορίζονται σε έσοδα από διαφημίσεις, ο Greek Freak επενδύει σημαντικά ποσά σε ακίνητα και επιχειρήσεις. Η επιχειρηματική του διαδρομή ξεκίνησε από τα καταστήματα Antetokounbros, ωστόσο πλέον διαχειρίζεται μετοχές εταιρειών στις ΗΠΑ, διαθέτει εστιατόριο στο Μιλγουόκι, στηρίζει επενδυτικό fund εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο του Real Estate.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Αντετοκούνμπο απέκτησε το οκταώροφο συγκρότημα κατοικιών «The Lawrence» στο Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν, για περίπου 13 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία έκλεισε στις 18 Νοεμβρίου 2025 και καταγράφηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου, με πωλητές τους developers Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιχ, οι οποίοι είχαν κατασκευάσει το ακίνητο το 2018.

Το οκταώροφο κτίριο στο Μπρούκλιν διαθέτει 28 διαμερίσματα με καθεστώς rent-regulated, έχει συνεχώς πληρότητα, ενώ το ρίσκο είναι περιορισμένο. Τα ενοίκια αγγίζουν τα 3.000 δολάρια τον μήνα, ενώ τα ετήσια έξοδα ξεπερνούν το 1 εκατ. δολάρια. Στην ίδια γειτονιά, ο Έλληνας διεθνής αγόρασε δύο ακόμη πολυκατοικίες με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, συνολικής αξίας περίπου 25,18 εκατ. δολαρίων. Το πακέτο περιλαμβάνει 50 διαμερίσματα – από studios μέχρι σπίτια με τρία υπνοδωμάτια – με σύγχρονες υποδομές.

Από την άλλη μεριά, ο Αντετοκούνμπο δεν σταμάτησε εκεί. Στο Σικάγο, το επενδυτικό γκρουπ της οικογένειας απέκτησε το νεόδμητο συγκρότημα «Harmony Apartments» που κατασκευάστηκε το 2024 στο νότιο τμήμα της πόλης. Αποτελείται από 56 διαμερίσματα, ενώ η αγορά έφτασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια. Η «Old National Bank» χρηματοδότησε με 11 εκατομμύρια δολάρια την οικογένεια, κίνηση που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο εγχείρημα. Στις ΗΠΑ, το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται και από την προσωπική του κατοικία στο River Hills του Ουισκόνσιν, αξίας περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων, όπου διαμένει όσο αγωνίζεται στους Μιλγουόκι.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο επενδύει στο Ρέντη

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα παραμένει βασικός και διαχρονικός άξονας του επενδυτικού πλάνου της οικογένειας του Greek Freak. Το 2024, οι Αντετοκούνμπο, σε σύμπραξη με την Premia Properties ΑΕΕΑΠ και τον επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη, ολοκλήρωσαν την εξαγορά του συγκροτήματος Village Shopping & More στον Ρέντη, καταβάλλοντας τίμημα 14,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ακίνητο συνολικής μικτής επιφάνειας 49.000 τ.μ., αναπτυγμένο σε οικόπεδο 36 στρεμμάτων, το οποίο λειτουργεί ως πολυχώρος ψυχαγωγίας, με κύριο μισθωτή τη Village Cinema του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στο πλαίσιο μακροχρόνιας μισθωτικής σύμβασης.

Η νέα ιδιοκτησία σχεδιάζει την ουσιαστική αναβάθμιση του ακινήτου, δρομολογώντας επενδύσεις ύψους 3 έως 4 εκατ. ευρώ, με στόχο τη μετατροπή του σε σύγχρονο κόμβο άθλησης και ψυχαγωγίας. Το πλάνο περιλαμβάνει χώρους εστίασης, καταστήματα αθλητικού προσανατολισμού, αλλά και την πιθανή κατασκευή γηπέδων μπάσκετ, ενώ περίπου 3.000 τ.μ. χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμο απόθεμα για περαιτέρω ανάπτυξη. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας «Renti to Go», η οποία απέκτησε το σύνολο των μετοχών της Trivillage Developments Greece, με τη συμμετοχή της Sterner Stenhus Greece του Ηλία Γεωργιάδη, της οικογένειας Αντετοκούνμπο, της Premia Properties, καθώς και των Γιώργου Πάνου, Γιάννη Κωνσταντίνου και Άλεξ Παπακωνσταντίνου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως η απόκτηση της εντυπωσιακής, φουτουριστικής πολυκατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό, οι εξοχικές κατοικίες στο Costa Navarino, καθώς και η σύσταση της εταιρείας «Original Vader» στο Μαρούσι με αρχικό κεφάλαιο 1,91 εκατ. ευρώ, αλλά και της Synergy Care Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ.

Το οικονομικό «οπλοστάσιο» που επιτρέπει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κινείται με τέτοια ευχέρεια είναι εντυπωσιακό, καθώς οι ετήσιες αποδοχές του ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια. Συγκεκριμένα, τα 54,1 εκατ. δολάρια προέρχονται από το συμβόλαιό του με τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ το υπόλοιπο ποσό προκύπτει από χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες με μεγάλους διεθνείς ομίλους. Μέχρι το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να εισπράξει επιπλέον περίπου 111 εκατ. δολάρια από το NBA, ενώ υφίσταται option για ακόμη 62,7 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2027-2028. Σε αγωνιστικό επίπεδο, πάντως, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο ενδεχόμενο ανταλλαγής και στο αν ο Έλληνας σταρ θα αποχωρήσει τελικά από τους Μπακς.