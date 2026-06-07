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Σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό της GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

To «τρίτο ημίχρονο» του δεύτερου τελικού ήταν πλούσιο με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να προχωρά και εκείνη νωρίτερα σε καταγγελία προς τους Νίκο Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζώκα.

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη».