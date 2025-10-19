Παρά το γεγονός ότι απέρριψε 30 εκατομμύρια δολάρια, ο Κέβιν Ντουράντ απέδειξε για ακόμη μια φορά πως δεν μετρά τα πάντα σε αριθμούς. Ο σούπερ σταρ του NBA συνεχίζει να χαράζει τη δική του πορεία, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς, με τους οποίους υπέγραψε νέα επέκταση συμβολαίου έως το 2028.

Η επιλογή του να μετακομίσει στο Τέξας φαίνεται πως ήταν περισσότερο στρατηγική παρά συγκυριακή, καθώς ο Ντουράντ βλέπει στους Ρόκετς ένα project με προοπτική και σταθερότητα. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα, «η πρόοδος της ομάδας είναι εντυπωσιακή με τον κόουτς Ουντόκα», μια δήλωση που επιβεβαίωσε πλήρως λίγες εβδομάδες αργότερα με την υπογραφή του.

BREAKING: Houston Rockets star Kevin Durant has agreed to a two-year, $90 million contract extension with the franchise, his business partner and Boardroom CEO Rich Kleiman tells ESPN. The new deal includes a player option in 2027-28. pic.twitter.com/5GdhzgnSPa — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025

Ο 15 φορές All Star δέχθηκε να μειώσει σημαντικά τις αποδοχές του, συμφωνώντας σε ένα συμβόλαιο 90 εκατομμυρίων δολαρίων αντί για τα 120 εκατομμύρια που θα μπορούσε να απαιτήσει, ώστε να δώσει στην ομάδα του τη δυνατότητα να κινηθεί πιο ευέλικτα στο salary cap. Παρά την «έκπτωση» αυτή, ο Ντουράντ συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ και εκτός παρκέ, καθώς τα συνολικά του έσοδα από συμβόλαια αγγίζουν πλέον τα 598,2 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση με 583,9 εκατομμύρια. Αν ολοκληρώσει το νέο του συμβόλαιο, ο Ντουράντ θα είναι 39 ετών, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει την καριέρα του στο Χιούστον.

Η μεταγραφή του από τους Φοίνιξ Σανς το περασμένο καλοκαίρι ήρθε μετά από μια απογοητευτική σεζόν για την ομάδα της Αριζόνα, που έμεινε εκτός play-in παρά το εντυπωσιακό ρόστερ της. Ο ίδιος ωστόσο διατήρησε τα υψηλά του στάνταρ, με 26,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ σούταρε με ποσοστά 52,7% εντός πεδιάς και 43% από το τρίποντο. Με αυτά τα νούμερα, ο Ντουράντ ετοιμάζεται για την 18η του χρονιά στο NBA, στην οποία χρειάζεται μόλις 849 πόντους για να ξεπεράσει τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και να ανέβει στην έβδομη θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.

Οι Ρόκετς, μετά τη φετινή πορεία με 52 νίκες και αποκλεισμό στον πρώτο γύρο από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν. Η παρουσία του Ντουράντ ανεβάζει το επίπεδο και τη φιλοδοξία μιας ομάδας που φαίνεται έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη Δύση. Ο προπονητής Ίμε Ουντόκα το συνόψισε ιδανικά: «Ο Κέβιν είναι ένας από τους πιο σταθερούς και αποτελεσματικούς σκόρερ στην ιστορία. Μπορεί να κλείνει τα παιχνίδια και η παρουσία του κάνει όλους γύρω του καλύτερους». Για τον Ντουράντ, η νέα σελίδα στο Χιούστον δεν είναι απλώς μια ακόμη μεταγραφή. Είναι μια ευκαιρία να αφήσει το στίγμα του ως ηγέτης, μέντορας και –ίσως– πρωταθλητής.