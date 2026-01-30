Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στην Γαλλία, έπαιξε και για τα αδικοχαμένα παιδιά του που έφυγαν από την ζωή στην Ρουμανία, ωστόσο δεν τα κατάφερε και έχασε 4-2 από την Λυών, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου έχει πολλά παράπονα για την διαιτησία.

Οι παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου – που είχαν έτσι και αλλιώς εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoff του Europa League – και θα αντιμετωπίσουν την Θέλτα ή τον Ερυθρό Αστέρα, έπαιζαν από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Γιάννη Κωνσταντέλια και άντεξαν 88 λεπτά, όταν η γαλλική ομάδα έκανε το 3-2.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αντιπροσωπεία των οπαδών της Λυών έδωσε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ στεφάνι για τους φίλους του «Δικέφαλου του Βορρά» που έχασαν την ζωή τους στο αιματηρό δυστύχημα στην Ρουμανία. Στο πέταλο των φιλοξενούμενων οπαδών, ένα μεγάλο πανό που άφησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ γράφει «Καλό Παράδεισο Αδέρφια», ενώ παίκτες και κόσμος τήρησαν ενός λεπτού σιγή για αυτήν την απίστευτη τραγωδία που έχει συγκλονίσει την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Το παιχνίδι:

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά και η πρώτη φάση ήρθε στο 16′ για την Λυών, όταν ο Μορέιρα δοκίμασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ωστόσο η μπάλα πέρασε δίπλα από το τέρμα του Τσιφτσή.

Άνοιξε το σκορ ο Γιακουμάκης – Συγκινημένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, το αφιέρωσαν στα θύματα της τραγωδίας στην Ρουμανία

Ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ από κοντά στο 20′ με τον Έλληνα φορ να μην το πανηγυρίζει και αμέσως να συγκεντρώνονται δίπλα του οι υπόλοιποι παίκτες του «Δικέφαλου του Βορρά», οι οποίοι αφιέρωσαν αυτό το τέρμα στα «αδέλφια τους» που έχασαν άδικα την ζωή τους στον αυτοκινητόδρομο DN6 της Ρουμανίας, ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η Λυών ανέβασε τον ρυθμό στα επόμενα λεπτά και δημιούργησε ευκαιρίες με τους Μορέιρα, Μόρτον και Ιμπέρ και τελικά ισοφάρισε με τον 17χρονο, ο οποίος πήρε την μπάλα από αριστερά μετά την πάσα του Μορέιρα και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή, ισοφαρίζοντας σε 1-1 (34′). Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες, καθώς ο Κωνσταντέλιας αντίκρισε μέσα σε λίγα λεπτά την δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο για τα αποδυτήρια (41′)

Γκολ με το καλημέρα η Λυών στο δεύτερο ημίχρονο – Απάντηση με Μεϊτέ ο ΠΑΟΚ

Οι Γάλλοι έφτασαν γρήγορα στην ανατροπή του σκορ, καθώς μόλις στο 55′ ο Μερά πήρε την πάσα από τον Μορέιρα και με ένα σουτ από καλή θέση νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-1 της Λυών. Ωστόσο, η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Πέναλτι η Λυών, αποβλήθηκε ο Λουτσέσκου, σοβαρά παράπονα για την διαιτησία ο ΠΑΟΚ

Στο 80′ και ενώ η μπάλα ήταν στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Ίμπερ μπλέχτηκε στα πόδια του Μιχαηλίδη, την ώρα που ο Έλληνας αμυντικός πήγε να απομακρύνει και ο διαιτητής πήγε στο VAR, δείχνοντας τελικά την άσπρη βούλα. Η απόφαση έφερε σοβαρά παράπονα τόσο στον πάγκο όσο και στο γήπεδο, με τον Λουτσέσκου να αποβάλλεται καθώς πέταξε ένα μπουκάλι με νερό στο μέρος του διαιτητή. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κάραμπεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Τσιφτσή, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 2-2.

Ωστόσο, ότι δεν κατάφερε νωρίτερα, το έκανε μερικά λεπτά αργότερα. Ειδικότερα, ο Κάραμπεκ πήρε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και με ωραίο πλασέ κέρδισε τον Τσιφτσή, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (88′). Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λυών «σφράγισε» τη νίκη με τον Ροντρίγκεζ να πατάει περιοχή και να πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ για την ομάδα του, κάνοντας το τελικό 4-2.

Οι συνθέσεις:

Λυών: Ντεσάμπ, Κλάιφερτ (Βινίσιους 69′), Νιακατέ, Μάτα, Μέιτλαντ – Νάιλς, Ντε Καρβάλιο (Χαμντανί 90′), Μέρα (Γκονζάλβες 69′), Μόρτον (Τέσμαν 46′), Καραμπέτς, Μορέιρα, Ιμπέρ

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κεζντιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ (Καμαρά 90+1), Κωνσταντέλιας, Τάισον (Ντεσπόντοφ 84′), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (Μύθου 87′)

