Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ποδόσφαιρο, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο το απίστευτο ορόσημο των 1.000 γκολ στην καριέρα του. Ο 41χρονος Πορτογάλος επιθετικός σημείωσε δύο τέρματα στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Όκχντούντ, με την ομάδα του να επικρατεί 3-0, και έφτασε τα 956 γκολ συνολικά, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του με την εθνική Πορτογαλίας και τον σύλλογό του.

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 31ο λεπτό, με εξ επαφής προβολή, ανοίγοντας το σκορ για την Αλ Νασρ, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με κοντινό πλασέ, δίνοντας ουσιαστικά διαφορά δύο τερμάτων στην ομάδα του. Παράλληλα, στο 66′ ο Ρονάλντο κατάφερε να σκοράρει ξανά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR, χωρίς όμως να επηρεάσει τη συνολική υπεροχή της ομάδας του.

Με τα δύο γκολ της χθεσινής βραδιάς, ο σπουδαίος επιθετικός έφτασε τα 40 τέρματα μέσα στο 2025, σημειώνοντας την 14η χρονιά σε ημερολογιακό έτος που κατορθώνει κάτι τέτοιο. Η επίδοση αυτή αποδεικνύει την απίστευτη σταθερότητα και διάρκεια της καριέρας του, ενώ η πορεία του προς τα 1.000 γκολ συνεχίζει να εντυπωσιάζει παίκτες και φιλάθλους παγκοσμίως. Ο Ρονάλντο παραμένει, παρά τα 41 του χρόνια, ηγετική φιγούρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δείχνοντας ότι οι στόχοι του παραμένουν υψηλοί και η φιλοδοξία του αμείωτη.

⚽️ BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo 🐐



Ouverture du score ! En mode renard !



32’ | Al Nassr 1 – 0 Al Okhdood pic.twitter.com/w814VZqwD3 December 27, 2025

⚽️ BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo (Doublé) 🐐



CRISTIANOOOO POUR SON 956e BUT 🔥



45+3’ | Al Nassr 2 – 0 Al Okhdood pic.twitter.com/N602d8rLxl — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) December 27, 2025