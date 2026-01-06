Η θρυλική ποδοσφαιρίστρια της Βραζιλίας, Μάρτα, παντρεύτηκε την πρώην συμπαίκτριά της Κάρι Λόρενς, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, στο Τζούπιτερ της Φλόριντα.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του το 2024, όταν και οι δύο τους έπαιζαν για την Ορλάντο Πράιντ.

Η Μάρτα, που θεωρείται από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρίστριες όλων των εποχών, εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες σταρ της NWSL σε ηλικία 39 ετών.

Η έξι φορές παγκόσμια παίκτρια της χρονιάς οδήγησε την Pride στο πρωτάθλημα NWSL του 2024 και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της λίγκας. Η Mάρτα σημείωσε τέσσερα γκολ το 2025, βοηθώντας την Πράιντ να φτάσει στον ημιτελικό του NWSL.

Η Λόρενς, 28 ετών, αποσύρθηκε το 2024 μετά από πενταετή επαγγελματική καριέρα. Τώρα εργάζεται για την Young Money APAA, την εταιρεία που συνιδρύθηκε από τον σταρ του ραπ Lil Wayne.

Η Mάρτα, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Marta Vieira da Silva, μοιράστηκε ένα βίντεο από την τελετή στο Instagram, γράφοντας: «Η καλύτερη μέρα της ζωής μας!».

💍 Considerada a maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Vieira da Silva se casou com Carrie Lawrence, ex-atleta do Orlando Pride, na última sexta-feira (2).

➡️https://t.co/xGUutGuioJ pic.twitter.com/pnS17Q3EpH — Jornal O Sul (@OSul_noticias) January 4, 2026

Η διοργανώτρια γάμων, Janine Closs, μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο στο Instagram που δείχνει λεπτομέρειες από την εκδήλωση.

«Σήμερα έζησα μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές», είπε η Closs.

«Στο Jupiter της Φλόριντα, είχα την τιμή να αναλάβω την οργάνωση και τη διακόσμηση του γάμου της Marta, της εμβληματικής νούμερο 10 της Βραζιλίας.

Κάθε λεπτομέρεια σχεδιάστηκε με αγάπη, ευαισθησία και προσοχή, μετατρέποντας αυτή τη μέρα σε μια πραγματικά μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.

Το να συμμετέχεις σε μια τόσο προσωπική στιγμή είναι κάτι περισσότερο από δουλειά — είναι τιμή, εμπιστοσύνη και σκοπός».

⏯️ Considerada a melhor jogadora do futebol feminino na história, a brasileira Marta se casou nesta sexta-feira (2) com sua companheira Carrie Lawrence. A cerimônia foi intimista e contou com a presença de amigos e familiares, marcando a união da craque da Seleção Brasileira… pic.twitter.com/ux54taTf0v — Metrópoles (@Metropoles) January 4, 2026

A craque brasileira Marta Vieira da Silva, considerada a maior jogadora da história do futebol feminino, oficializou sua união com Carrie Lawrence, ex-jogadora do Orlando Pride, na última sexta-feira (02). A cerimônia aconteceu de forma reservada e cheia de emoção, na cidade onde… pic.twitter.com/zT7CRio75U