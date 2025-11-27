Ο Τάιλερ Μακμπέθ, σύζυγος του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη, μιλάει για όλους και για όλα, χωρίς να μασάει τα λόγια του. Μια συνέντευξη, η πρώτη του και αποκλειστική, στην Έμη Λιβανίου και την ελληνική έκδοση της κορυφαίας διεθνούς ψηφιακής εφημερίδας HuffPost. Απαντήσεις του που θα συζητηθούν, με τα όσα λέει για:

*Τον Αλέξη Τσίπρα, το βιβλίο του, το rebranding, με έντονη προσωπική κριτική που του ασκεί, αποκαλύπτοντας και τους διαλόγους του με την Μπέτυ Μπαζιάνα, καθώς και τα σενάρια ομοφοβίας.

*Το «Πραξικόπημα» στον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες μεθοδεύσεις εναντίον Κασσελάκη

*Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πώς το σχολιάζει με ένα επίθετο/προσδιορισμό που θα συζητηθεί

*Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα και πώς χαρακτηρίζει τα δρώμενα των πρωταγωνιστών του

*Τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τον περιγράφει με μία και μόνο λέξη ως προς την υπόστασή του στον πρωθυπουργικό θώκο, που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά την πρώτη γνωριμία με την σύζυγό του Μαρέβα

*Την καθημερινότητα των Ελληνίδων και Ελλήνων που την περιγράφει και την κρίνει χωρίς περιστροφές

*Το Σύστημα υγείας στην Ελλάδα, κάνοντας συγκρίσεις και με αυτό των ΗΠΑ. Τι λέει για γιατρούς και νοσηλευτές.

*Τις δημοσκοπήσεις και την πορεία Κασσελάκη προς τις εκλογές

*Τον Στέφανο Κασσελάκη ως Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και την σημερινή πολιτική του καθημερινότητα. Ποιά προβλήματα φέρνει σπίτι και πως κοιμάται το βράδια

*Την προσωπική τους ζωή, το γάμο τους και πόσα παιδιά θέλουν να αποκτήσουν στην οικογένειά τους

*Την δική του ζωή, τις σπουδές του και τα άμεσα μελλοντικά σχέδια του στην Ελλάδα με εμπορικές δραστηριότητες

*Τον Ντόναλντ Τραμπ, την πολιτική του και την woke agenda

Μιά αποκλειστική συνέντευξη – σεισμός που έρχεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα στην HuffPost

Μείνετε συντονισμένοι στη HuffPost…

