Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σφοδρή προσωπική επίθεση εξαπέλυσε στον Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου με φόντο τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς λόγω της ανεξαρτητοποίησης έξι βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για προσπάθεια διάλυσης της αντιπολίτευσης, μιλώντας στην Ολομέλεια μετά την ανάγνωση στο Σώμα των επιστολών ανεξαρτητοποίησης των έξι βουλευτών καθώς η Έφη Αχτσιόγλου, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής πως λόγω τεχνικού ζητήματος θα αποστείλει τις επόμενες ώρες την επιστολή παραίτησης η οποία και θα ανακοινωθεί εκτός απροόπτου το πρωί της Παρασκευής στην Ολομέλεια και ακολούθως η έδρα θα ανήκει στον Γιάννη Δραγασάκη.

Advertisement

Advertisement

«Εμείς λυπούμαστε που διαλύθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι κέρδος για τη Δημοκρατία όταν διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης; Δύο είναι. Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό» σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακριβώς μετά την ανακοίνωση στο Σώμα πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς παύει να υφίσταται.

Κάνοντας λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για «εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων» η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο της εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ «θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση» και κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ πως «παραβίασε την εντολή του,τόσο ως πρωθυπουργός, όσο και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».