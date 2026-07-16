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Η μεγάλη βραδιά έφτασε. Οι δύο κορυφαίες ομάδες είναι έτοιμες να αναμετρηθούν για το χρυσό τρόπαιο και η αγωνία στο σαλόνι σου χτυπάει κόκκινο. Σε έναν τέτοιο τελικό, δεν υπάρχουν περιθώρια για άδειο στομάχι. Το efood δηλώνει «παρών» και σου παρουσιάζει τις δύο κορυφαίες τακτικές για να εξασφαλίσεις μια πεντανόστιμη νίκη.

Τακτική Α: Σύστημα «FoodballPartyDeals» για όλη την παρέα

Αν το σαλόνι σου έχει γεμίσει με κόσμο και ο καθένας θέλει τα δικά του, η λύση είναι μία. Ενεργοποιείς το ειδικό φίλτρο «Foodball Party Deals» στην αρχική οθόνη του efood. Εκεί σε περιμένουν combos και μενού από δημοφιλή καταστήματα με εκπτώσεις που ξεκινούν από -25%. Burger, πίτσες, σουβλάκια και finger food παρατάσσονται στην οθόνη σου για να χορτάσει και ο πιο απαιτητικός φίλαθλος της παρέας.

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Τακτική Β: Η κίνηση ματ με 1+1 Chicken Melt από το Jackaroo

Αν πάλι θέλεις να παίξεις με τον MVP της βραδιάς, το efood σε συνεργασία με το Jackaroo φέρνει την προσφορά της χρονιάς: 1+1 Chicken Melt! Μιλάμε για το απόλυτο street food icon της πόλης – υπερβολικά τραγανό τηγανητό κοτόπουλο, πλούσιο λιωμένο τυρί και αφράτο ψωμάκι. Παραγγέλνεις ένα και το δεύτερο έρχεται εντελώς δωρεάν, για να μη χρειαστεί να μοιραστείς ούτε μπουκιά την ώρα του γκολ.

Όποιο πλάνο κι αν επιλέξεις, μπες στο efood app και ετοιμάσου να πανηγυρίσεις.