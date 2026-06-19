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Λένε πως οι «καλοαναθρεμμένες» γυναίκες σπάνια γράφουν ιστορία. Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, όμως, οι τρεις Αμερικανίδες που έγραψαν ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών ήταν εκείνες που είχαν την ευθύνη για τη συμπεριφορά των παικτών στον αγωνιστικό χώρο.

Οι διαιτητές Τόρι Πένσο, Μπρουκ Μάγιο και Κάθριν Νέσμπιτ διηύθυναν τον αγώνα της φάσης των ομίλων μεταξύ της Τσεχίας και της Νότιας Αφρικής, αποτελώντας την πρώτη αποκλειστικά αμερικανική και γυναικεία διαιτητική τριάδα στην ιστορία της διοργάνωσης.

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«Οι γυναίκες διαιτητές είναι απολύτως ικανές, είτε μιλάμε για τη φυσική κατάσταση, είτε για την πνευματική προετοιμασία, είτε για την τεχνική κατάρτιση», είχε δηλώσει η Πένσο τον Ιούνιο του περασμένου έτους. «Είμαι περήφανη για όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να πετύχουμε».

Οι γυναίκες διαιτητές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών το 2022 στο Κατάρ. Τότε, ο αγώνας Γερμανία – Κόστα Ρίκα στη φάση των ομίλων διευθύνθηκε από τρεις γυναίκες: τη Στεφανί Φραπάρ από τη Γαλλία, τη Νεουζά Μπακ από τη Βραζιλία και την Κάρεν Ντίας από το Μεξικό.

Η Νέσμπιτ ήταν μία από τις έξι γυναίκες που επιλέχθηκαν να διαιτητεύσουν στο Κατάρ, ενώ η Πένσο και η Μάγιο πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών στον αγώνα της Πέμπτης. Και οι τρεις είχαν επιλεγεί και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ αποτελούν εδώ και χρόνια μέλη του πάνελ διαιτητών της FIFA.

«Για μένα αυτό ήταν ένα όνειρο που έμοιαζε αδύνατο», είχε δηλώσει η Νέσμπιτ στην Washington Post το 2022. «Το γεγονός ότι βλέπουμε πλέον γυναίκες σε αυτό το επίπεδο κάνει το όνειρο πιο ρεαλιστικό για όλες. Είτε πρόκειται για τη διαιτησία, είτε για κάποιο άλλο άθλημα ή ακόμη και για έναν εντελώς διαφορετικό τομέα, πολλές φορές αρκεί να δεις κάτι για να πιστέψεις ότι είναι εφικτό. Αν μπορώ να συμβάλω έστω και λίγο σε αυτό, είναι πραγματικά υπέροχο».

Η Πένσο ήταν η πρώτη διαιτητής του αγώνα, ενώ η Μάγιο και η Νέσμπιτ εκτελούσαν χρέη βοηθών διαιτητών στις γραμμές του γηπέδου. Η τριάδα έχει συνεργαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2023, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της ίδιας χρονιάς και στο Concacaf Nations League του 2024.

Η 39χρονη Πένσο ακολούθησε για χρόνια καριέρα στον χώρο του μάρκετινγκ, ενώ παράλληλα ασχολούνταν με τη διαιτησία σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο. Το 2017 αποφάσισε να αφιερωθεί πλήρως στη διαιτησία. Το 2020 έγινε η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα κανονικής περιόδου στο MLS μετά το 2000.

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Η 37χρονη Νέσμπιτ ακολούθησε ακόμη πιο ασυνήθιστη πορεία. Το 2015 απέκτησε διδακτορικό στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ και, μετά από δύο χρόνια μεταδιδακτορικής έρευνας, εργάστηκε για δύο χρόνια ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Towson. Το 2019 παραιτήθηκε από την ακαδημαϊκή της θέση για να αφοσιωθεί στη διαιτησία.

Η επίσης 37χρονη Μάγιο συνδύαζε για χρόνια τη διαιτησία με την εργασία της ως εκπαιδευτικός και προπονήτρια σε δημόσια σχολεία. Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023 αποφάσισε να ακολουθήσει πλήρως τη διαιτησία, ωστόσο σκοπεύει να επιστρέψει στην εκπαίδευση ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής σε γυμνάσιο του Κολοράντο. Τον Ιανουάριο αναδείχθηκε κορυφαία γυναίκα διαιτητής των Ηνωμένων Πολιτειών για το 2025.

Tori Penso, Brooke Mayo and Kathryn Nesbitt will be the first all-American, all-women officiating crew at this year’s World Cup.



All three were chosen to officiate at the 2024 Olympics and have been members of the FIFA officiating panel for years. https://t.co/x1PWMKZShU pic.twitter.com/vkdP2uj3Mv Advertisement June 19, 2026

Το 2024, η Μάγιο αποκάλυψε δημόσια μέσω άρθρου της ότι ανήκει στην κοινότητα LGBTQ+. Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη διαιτητής που συμμετέχει σε Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, προσθέτοντας ακόμη μία ιστορική διάσταση στην παρουσία της τριάδας στον αγώνα της Πέμπτης.

«Παρότι θεωρώ ότι είμαστε απλώς μια φυσιολογική ομάδα διαιτητών που κέρδισε επάξια τη θέση της σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, γνωρίζω ότι εκπροσωπούμε κάτι μεγαλύτερο από εμάς τις ίδιες», δήλωσε η Μάγιο στο Yahoo Sports. «Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός που να μπορεί να σε εμποδίσει να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, αρκεί να είσαι πρόθυμος να θυσιαστείς, να δουλέψεις σκληρά και να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν».

Πηγή: The Washington Post

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