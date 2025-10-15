Ο Νεοκλής Αβδάλας άφησε την Ελλάδα για να δοκιμάσει την τύχη του στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο κολλεγιακό πρωτάθλημα του NCAA με το Βιρτζίνια Τεκ.

Εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στο σώμα του 19χρόνου μπασκετμπολίστα που «έβαλε» πολλά μυϊκά κιλά.

Η διαφορά στο σώμα του Αβδάλα, όπως φαίνεται στην φωτογραφία που αναδημοσίευσε στο Ιnstagram, είναι μεγάλη συγκριτικά με την εικόνα του στο πρόσφατο EuroBasket U20 με την Εθνική Νέων το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Στο Eurobasket U20 που αγωνίστηκε το καλοκαίρι με την Εθνική Ελλάδας ο Νεοκλής Αβδάλας είχε ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του, καθώς κατά μέσο όρο είχε 14 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 8 ασίστ ανά αγώνα. Πλέον, θα παίζει στο NCAA και ο μεγάλος στόχος του είναι να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, το ΝΒΑ.