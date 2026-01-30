Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να τα κάνει όλα σωστά, προηγήθηκε 1-0 με το ωραίο γκολ του Ταμπόρδα, ωστόσο η Ρόμα αντέδρασε και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Ζιολκόφσκι, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Από νωρίς με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι μετά την απευθείας κόκκινη στον Μαντσίνο από το πρώτο ημίχρονο. Με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν στα playoff του Europa League το «τριφύλλι».

Το παιχνίδι:

Η Ρόμα «απείλησε» με το καλημέρα την άμυνα του Παναθηναϊκού, καθώς ο Τσιμίκας μόλις στο 2ο λεπτό έπιασε ένα δυνατό σουτ στο όριο της περιοχής, με τον Λαφόν να αποκρούει εντυπωσιακά, στέλνοντας την μπάλα κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν νέα ευκαιρία στο 7′ όταν έκλεψαν την μπάλα μετά το λάθος του Λαφόν, ωστόσο ο Μπακασέτας έβαλε ωραία το σώμα του και μπλόκαρε το σουτ που επιχείρησε ο Πελεγκρίνι από καλή θέση.

Αριθμητικό πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός – Με 10 παίκτες η Ρόμα μετά την αποβολή Μαντσίνι

Στο 13′ και ενώ η Ρόμα έδειχνε να κυριαρχεί στα πρώτα λεπτά, ο Παναθηναϊκός βγήκε στην κόντρα και ο Πάντοβιτς έβαλε ωραία το κορμί του, με τον Μαντσίνι να τον γκρεμίζει και τον διαιτητή να του δείχνει την απευθείας κόκκινη κάρτα, μετά από παραίνεση του VAR, καθώς ο επιθετικός του «τριφυλλιού» έβγαινε μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα της Ρόμα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτοβουλίες στα επόμενα λεπτά, δημιούργησε καλές προυποθέσεις για γκολ και στο 37′ έφτασε πιο κοντά από ποτέ, όταν ο Κάτρης έπιασε ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γκολίνι.

Το δικαιούταν και το πήρε

Ο Παναθηναϊκός πίεζε την Ρόμα και στο δεύτερο ημίχρονο προκειμένου να βρει το πολυπόθητο γκολ και το βρήκε με τον Ταμπόρδα. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» εκμεταλλεύτηκε το λάθος γύρισμα του Γκιλάρντι και πάτησε περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Γκολίνι, κάνοντας το 1-0 (58′).

Ισοφάρισε η Ρόμα «παγώνοντας» το ΟΑΚΑ

Στο 80′ ο Ζιολκόφσκι έπιασε μια δύσκολη κεφαλιά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, με τον Λαφόν να μην μπορεί να αντιδράσει και την Ρόμα να ισοφαρίζει σε 1-1, «παγώνοντας» με αυτόν τον τρόπο το ΟΑΚΑ, σε ένα γκολ που ήρθε κόντρα στον ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να τερματίζει στην 20η θέση της βαθμολογίας του Europa League και θα αντιμετωπίσει είτε τη Νότιγχαμ Φόρεστ είτε την Βικτόρια Πλζεν.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (Σκαρλατίδης 73′), Σιώπης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

Ρόμα: (Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι) Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γκιλάρντι, Τσελίκ (Ρεντς 64′), Κριστάντε (Φράνκα 64′), Πισίλι, Τσιμίκας, Ελ Αϊνουάι, Σούλε, Πελεγκρίνι (Ντελα Ρότσα 67′)