Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει το «χρυσό» γκολ που θα του χάριζε τους τρεις βαθμούς στον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν και έμεινε στην «λευκή» ισοπαλία 0-0 στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική του Europa League, που τον κρατάει στην 15η θέση της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» έπαιζαν από νωρίς με παραπάνω παίκτες, καθώς στο 33′ αποβλήθηκε ο Γιέμελκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το παιχνίδι:

Η Βικτόρια Πλζεν αποδείχθηκε με το ξεκίνημα της αναμέτρησης ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Οι φιλοξενούμενοι έβγαιναν συχνά στην κόντρα και απείλησαν την εστία του Παναθηναϊκού στο 18′, με το σουτ του Μέμιτς να περνάει άουτ. Ο ποδοσφαιριστής της Πλζεν απείλησε ξανά την άμυνα του Παναθηναϊκού, ωστόσο το σουτ που δοκίμασε από μακριά, πέρασε λίγο έξω από την εστία του Λαφόν (20′).

Στο 24′ ήταν η ώρα του Παναθηναϊκού να απειλήσει την Βικτόρια Πλζεν, καθώς ο Ζαρουρί προώθησε την μπάλα στον Τζούρισιτς, εκείνος την έφερε στο αριστερό, ωστόσο ο Βίγκελε μπλόκαρε εύκολα την μπάλα.

Από νωρίς με 10 παίκτες η Βικτόρια Πλζεν

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε από νωρίς αβαντάζ στην αναμέτρηση με την Πλζεν, καθώς ο Γιέμελκα βρήκε τον μπελά του με τον Τετέ. Ο ποδοσφαιριστής της Πλζεν βρήκε για δεύτερη φορά αντικανονικά τον Τετέ, με αποτέλεσμα να δεχτεί την δεύτερη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση και να αποβληθεί μόλις στο 33′.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 1-0, καθώς ο Καλάμπρια με ωραία σέντρα από δεξιά βρήκε τον Πάντοβιτς και εκείνος εντελώς ανενόχλητος, έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα ακριβώς πάνω στον Βίγκελε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας και έψαξε να βρει το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα. Στο 57′, ο Τετέ έχασε μεγάλη ευκαιρία, καθώς μετά την σέντρα του Ζαρουρί από αριστερά, βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Δεν βρήκε το «χρυσό» γκολ

Στην συνέχεια, το «τριφύλλι» συνέχισε να πιέζει την άμυνα της Βικτόρια Πλζεν, ωστόσο τόσο το σουτ του Τσιριβέγια (62′), όσο και εκείνο του Ζαρουρί (63′), πέρασαν άουτ, χωρίς να ανησυχήσουν ιδιαίτερα τον Βίγκελε.

Στο 89′ σε μία φάση διαρκείας για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Μπακασέτα, ο οποίος επιχείρησε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο πέρασε λίγο έξω από την εστία του Βίγκελε. Η Βικτόρια Πλζεν συνέχισε την αποτελεσματική άμυνα στην συνέχεια, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να μην βρίσκει το «χρυσό» γκολ και να μένει στην λευκή ισοπαλία με τους Τσέχους.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Καλάμπρια, Ίγκνασον, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά (Μπακασέτας 58′), Τσιριβέγια, Σιώπης (Τσέριν 58′), Ζαρουρί, Τετέ, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς (Σφιντέρσκι 75′)

Βικτόρια Πλζεν: (Μάρτιν Χίσκι) Βίγκελε, Ντόσκι, Ντουέ, Γιέμελκα, Βισίνσκι, Βαλέντα (Τζελίκοβιτς 75′), Τσερβ, Λόντρα (Σπάτσιλ 66′), Μέμιτς, Ντουροσίνμι (Βίντρα 74′), Αντού.