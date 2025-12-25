

Στα ραντάρ (και) της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Με το όνομα του Έλληνα εξτρέμ να έχει συνδεθεί με πλήθος ευρωπαϊκών ομάδων, η «AS» συμπεριλαμβάνει στους ενδιαφερόμενους και τη «βασίλισσα» η οποία όπως σημειώνει γνωρίζει ήδη ότι η τιμή απόκτησής του από την Γκενκ είναι τα 30 εκατ. ευρώ.

Το σχετικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας αναφέρει:

«Ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της στιγμής είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο.

Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια άλλη ομάδα που παρακολουθεί την περίπτωσή του».

Eπιπλέον, Το wonderkid της χώρας μας βρίσκεται ψηλά στην λίστα και της Μπάγερ Λεβερκούζεν σύμφωνα με όσα αναφέρει το Kicker.

«Οι αξιωματούχοι του συλλόγου πιστεύουν ότι το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα στο στυλ τους με υψηλό ρυθμό και κατοχή» αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο αποκαλύπτει το ενδιαφέρον κι άλλων συλλόγων, όπως οι: Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μονακό, Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες φέρονται να παρακολουθούν τον νεαρό άσο.