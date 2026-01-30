Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εντυπωσίασε ξανά για την Γκενκ και το γκολ – ποίημα που πέτυχε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης λίγο έλειψε να στείλει την ομάδα του στην οκτάδα του Europa League, με την Ρόμα να του χαλάει τελικά τα σχέδια με την ισοπαλία που απέσπασε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής της Γκενκ χρειάστηκε ακριβώς 20 λεπτά για να σκοράρει, καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό. Στο 82′ δέχτηκε την μπαλιά του Χέιμανς από αριστερά και έπιασε ένα εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση – έξω από την περιοχή της Μάλμε – με το οποίο κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, κάνοντας το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

⭐🇬🇷 Karetsas, stop it! Just stop it! 🔥 pic.twitter.com/onYuKY8D5V — Hellas Football (@HellasFooty) January 29, 2026

Ο Καρέτσας έφτασε με αυτόν τον τρόπο τα δύο γκολ στην League Phase του Europa League, έχοντας μοιράσει παράλληλα και τρεις ασίστ. Το συγκεκριμένο γκολ θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για την ομάδα του, η οποία τερμάτισε στην ένατη θέση της βαθμολογίας, καθώς εάν η Ρόμα δεν ισοφάριζε τον Παναθηναϊκό στο φινάλε της αναμέτρησης, τότε η Γκενκ θα πανηγύριζε την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Πάντως, όλοι στο X στέκονται στο γκολ «ζωγραφιά» του 18χρονου εξτρέμ της Γκενκ, προτρέποντας όσους δεν έχουν δει ακόμα το βίντεο να το κάνουν σύντομα. Ο Καρέτσας δεσμέυεται με συμβόλαιο έως το 2029 με την βελγική ομάδα, ωστόσο ήδη αρκετές είναι οι «σειρήνες» που ηχούν από μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, όπως η Μπάγερν, η Λεβερκούζεν και η Μάντσεστερ Σίτι, που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.