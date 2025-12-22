Οι εργασίες στον Βοτανικό προχωρούν απρόσκοπτα και τη Δευτέρα (22/12) συντελέστηκε μια ακόμα σημαντική και ιστορική εξέλιξη για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέβασε στο facebook φωτογραφίες με την τοποθέτηση των πρώτων κερκίδων στο νέο γήπεδο, τονίζοντας ότι σήμερα θα τοποθετηθούν συνολικά 15.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!» γράφει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζοντας και δυο σχετικές φωτογραφίες.