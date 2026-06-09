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Ο Νικόλαος Μαυρομμάτης αναδείχθηκε πρωταθλητής στους Πανελλήνιους Αγώνες Σκητ 2026, που ολοκληρώθηκαν στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, επιβεβαιώνοντας την κλάση και την εμπειρία του στο αγώνισμα. Ο Νικόλαος Μαυρομμάτης του Σκοπευτικού Ομίλου Ψαχνών να αναδεικνύεται μεγάλος πρωταγωνιστής και να κατακτά τον τίτλο.

Ο έμπειρος σκοπευτής μπήκε στον τελικό ως κορυφαίος του προκριματικού, έχοντας σημειώσει εξαιρετική επίδοση 122/125. Εκεί, με την αυτοπεποίθηση και την ψυχραιμία που χαρακτηρίζουν έναν αθλητή της δικής του διαδρομής, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

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Στον τελικό ο Μαυρομμάτης ήταν αψεγάδιαστος. Δεν αστόχησε ποτέ και με άψογη επίδοση πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στην πολυνίκη καριέρα του, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους του ελληνικού σκητ.

Στο βάθρο τον ακολούθησαν δύο συναθλητές του στην Εθνική Ομάδα, ο Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης και ο Ευθύμιος Μίτας, οι οποίοι συμπλήρωσαν την τελική κατάταξη και μοιράστηκαν μαζί του τα μετάλλια.

Αγώνες αφιερωμένοι στη μνήμη του Κώστα Λυκούρη

Οι φετινοί Πανελλήνιοι Αγώνες πήλινου στόχου είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Κώστα Λυκούρη, μιας προσωπικότητας που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σκοποβολή, τόσο ως αθλητής όσο και ως παράγοντας.

Ο Κωνσταντίνος Λυκούρης υπήρξε πρωταγωνιστής στο αγώνισμα του Τραπ στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και πρωταθλητής Ελλάδος το 1958. Υπηρέτησε τη σκοποβολή με συνέπεια, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που εξακολουθεί να τιμάται από την ελληνική σκοπευτική οικογένεια.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και στη συνέχεια Πρόεδρος της ΣΚ.Ο.Ε. από το 1968 έως το 1980, ενώ υπήρξε και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

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Στη μνήμη του, οι απόγονοι της οικογένειάς του, ο γιος του Γιάννης Λυκούρης και η κόρη του Μαρία Βεζάνη Λυκούρη, θεσμοθέτησαν τριετές κύπελλο. Παρέστησαν στους αγώνες της Μαλακάσας και πραγματοποίησαν την απονομή, σε μια στιγμή ιδιαίτερου συμβολισμού για το άθλημα.

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Σκητ 2026 ολοκληρώθηκαν έτσι με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον, συγκίνηση και έναν πρωταθλητή που απέδειξε ξανά ότι η εμπειρία, όταν συνοδεύεται από σταθερότητα και καθαρό μυαλό, κάνει τη διαφορά.

Την απονομή έκανε ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου, πρόεδρος ΣΚΟΕ

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και επίσης κατά την διάρκεια της απονομής έκανε μια συγκινητική ομιλία ο Ιωάννης Λυκούρης, ο υιός του Κωνσταντίνου Λυκόυρη.

«Κυρίες και κύριοι,

Συμπληρώθηκαν φέτος σαράντα χρόνια από την απώλεια του Κώστα

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Λυκουρη, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη σκοποβολή και υπηρέτησε το άθλημα με αφοσίωση, ήθος και αγάπη. Εμείς τα παιδιά του το γνωρίσαμε και το ζήσαμε από πρώτο χέρι!

Ο Κώστας υπήρξε μέλος της ελληνικής ομάδας σκοποβολής, αρχηγός ομάδας σκοποβολής, κριτής, διοικητικό μέλος του Ο.Φ.Κ.Ο. και της ΠΣΕ, Προέδρος της ΣΚΟΕ και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε κάθε θέση που υπηρέτησε, διακρίθηκε για την ανιδιοτέλεια στην προσφορά του στο άθλημα. Έδειξε απεριόριστο ενδιαφέρον και βάθος τεχνικών γνώσεων που βοήθησαν στον εκμοντερνισμό και εκσυγχρονισμό των εξοπλισμών των σκοπευτηρίων Καισαριανής.

Τα σκοπευτήρια της Καισαριανής – ΟΦΚΟ και ΠΣΕ – αποτέλεσαν ουσιαστικά τον άτυπο πυρήνα των Εθνικών Ομάδων πήλινου και

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σταθερού στόχου.

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Στη μνήμη του και ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής του στο άθλημά της Σκοποβολής, αθλοθετούμε το επαμειβόμενο τριετές «Κύπελλο Κώστα Λυκουρη» καθώς και ένα ξεχωριστό ειδικό

έπαθλο για τον νικητή των φετινώνΠανελληνίων Αγώνων Σκητ.

Η σημερινή εκδήλωση δεν αποτελεί μόνο μια πράξη τιμής προς έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά. Είναι ταυτόχρονα μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε όλους εκείνους που συνεχίζουν να

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αγαπούν και να υπηρετούν τη σκοποβολή: τους αθλητές, τους

προπονητές, τους κριτές, τα στελέχη των ομίλων, τους εθελοντές και όλους όσους εργάζονται αθόρυβα για την πρόοδο του αθλήματος.

Συγχαίρουμε θερμά όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στους

φετινούς Πανελλήνιους Αγώνες Σκητ για την προσπάθεια, το αγωνιστικό τους ήθος και την αφοσίωσή τους. Η παρουσία και η

συμμετοχή τους αποτελούν την καλύτερη εγγύησηγια το μέλλον της σκοποβολής στη χώρα μας. Ελπίζουμε αυτή η ανάμνησης να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές αθλητών και παραγόντων.