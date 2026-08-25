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Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μέσου Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, έχοντας καταλήξει σε συμφωνία με την Παρτίζαν για τη μεταγραφή του.

Το κόστος της συμφωνίας υπολογίζεται σε 8 εκατ. ευρώ, συν μπόνους, ενώ ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια για την υπογραφή του συμβολαίου του.

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Ο Ούγκρεσιτς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «8άρι» όσο και ως επιτελικός μέσος («10άρι») και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα νέα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου. Έχει ύψος 1,88 μ. και προέρχεται από τις ακαδημίες της Παρτίζαν.

Τη φετινή σεζόν έχει ήδη 7 συμμετοχές και 2 γκολ σε πρωτάθλημα (5-1) και προκριματικά Champions League (2-1). Σε 44 ματς την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, είχε 8 γκολ και 4 ασίστ. Εχει φορέσει μία φορά τη φανέλα της εθνικής Ανδρών της Σερβίας (στο φιλικό με την Ανδόρα τον Οκτώβριο)

Η μεταγραφή έρχεται λίγες ημέρες μετά την οριστικοποίηση της μετακίνησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού με συμβόλαιο έως το 2031.

Ο Ούγκρεσιτς είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου και στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι μπορεί να καλύψει το κενό που άφησε η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.