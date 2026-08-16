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Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να επισφραγίσει τη μετακίνησή του στη γερμανική ομάδα.

Η συμφωνία αναμένεται να ανέλθει στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του παίκτη υπολογίζονται στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ελλάδας την περασμένη σεζόν με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η μεταγραφή του στον γερμανικό σύλλογο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς η Ντόρτμουντ διακρίνεται για την ανάδειξη νεαρών ταλέντων.

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Μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου για τη Γερμανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το συνολικό deal μπορεί, μαζί με τα μπόνους, να αγγίξει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του 23χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού αναφέρονται στα 3,2 εκατ. ευρώ.

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Ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε για τη Γερμανία προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η Ντόρτμουντ είχε επαναφέρει δυναμικά το όνομά του στο προσκήνιο μετά το ναυάγιο της υπόθεσης του Σαΐντ Ελ Μάλα. Οι Γερμανοί παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τον Έλληνα άσο και πλέον φαίνεται ότι αποφάσισαν να επενδύσουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό πάνω του.

Από τον Βόλο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 2003 στον Βόλο και η ιδιαίτερη σχέση του με την μπάλα φάνηκε από πολύ μικρή ηλικία.

Ο ΠΑΟΚ τον εντόπισε νωρίς και τον ενέταξε στις ακαδημίες του. Στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε ποδοσφαιρικά και γρήγορα χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που είχε εμφανιστεί εδώ και χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ σε ηλικία 17 ετών, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 παραχωρήθηκε δανεικός στην Έουπεν του Βελγίου. Η εμπειρία του στο εξωτερικό ήταν σύντομη αλλά χρήσιμη.

Επέστρεψε στην Τούμπα και άρχισε η πραγματική απογείωση.

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Ο «Ντέλιας» που ξεσήκωσε την Τούμπα

Η τεχνική του κατάρτιση, η ντρίμπλα, η ταχύτητα σκέψης, οι απρόβλεπτες ενέργειες και κυρίως η ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις εκεί όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει χώρος, τον έκαναν γρήγορα αγαπημένο της εξέδρας.

Ο «Ντέλιας», όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, δεν είναι ο κλασικός ποδοσφαιριστής που βασίζεται μόνο στη δύναμη και στην ταχύτητα. Το μεγάλο του όπλο είναι η φαντασία.

Η σεζόν 2023-24 αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του. Ο Κωνσταντέλιας είχε 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 14 γκολ και 9 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ.

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Ακολούθησαν ακόμη πιο ώριμες εμφανίσεις, με τον νεαρό άσο να αποκτά πλέον σημαντική εμπειρία και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα καθιερώθηκε στην Εθνική Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας ότι δεν αποτελεί απλώς ένα μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ αλλά έναν από τους ποδοσφαιριστές πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η νέα γενιά της Εθνικής.

Ντόρτμουντ: Ένας γίγαντας με ιστορία 117 ετών

Ο επόμενος σταθμός του Κωνσταντέλια δεν είναι απλώς μία ομάδα της Bundesliga.

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Η Borussia Dortmund ιδρύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1909 και αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους και δημοφιλέστερους συλλόγους της Γερμανίας.

Οι κιτρινόμαυροι της Βεστφαλίας έχουν κατακτήσει οκτώ πρωταθλήματα Γερμανίας και πέντε Κύπελλα Γερμανίας, ενώ η κορυφαία στιγμή της ευρωπαϊκής ιστορίας τους ήρθε το 1997, όταν κατέκτησαν το Champions League νικώντας τη Γιουβέντους με 3-1 στον τελικό του Μονάχου.

Έχουν επίσης κατακτήσει το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης το 1966 και το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 1997.

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Η Ντόρτμουντ έφτασε ακόμη δύο φορές στον τελικό του Champions League, το 2013 και το 2024.

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Το περίφημο «Κίτρινο Τείχος»

Έδρα της είναι το θρυλικό Westfalenstadion, το σημερινό Signal Iduna Park, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά γήπεδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στη νότια εξέδρα βρίσκεται το περίφημο «Yellow Wall» – «Κίτρινο Τείχος», όπου δεκάδες χιλιάδες φίλοι της Μπορούσια δημιουργούν μια από τις εντυπωσιακότερες εξέδρες της Ευρώπης.

Για έναν 23χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή, η προοπτική να βγει από την Τούμπα και να αγωνιστεί μπροστά σε αυτό το κοινό αποτελεί τεράστιο βήμα.

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Η Ντόρτμουντ ξέρει να δημιουργεί αστέρια

Υπάρχει όμως ακόμη ένας λόγος που η συγκεκριμένη μεταγραφή έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η Ντόρτμουντ έχει χτίσει εδώ και χρόνια τη φήμη της ομάδας που εντοπίζει νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους εμπιστεύεται και τους μετατρέπει σε παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

Από τα χέρια της πέρασαν ποδοσφαιριστές όπως ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Τζέιντον Σάντσο.

Αυτό ακριβώς είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για τον Κωνσταντέλια. Δεν πηγαίνει απλώς σε έναν μεγάλο σύλλογο. Πηγαίνει σε μία ομάδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να πάρει ένα μεγάλο ταλέντο και να το οδηγήσει στην κορυφή.

Από την Τούμπα στη Bundesliga

Για τον ΠΑΟΚ, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί στα ποσά που αναφέρονται, πρόκειται για μία τεράστια οικονομική επιτυχία και παράλληλα για δικαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του.

Για τον ίδιο τον Κωνσταντέλια, όμως, αρχίζει η δυσκολότερη και πιο συναρπαστική περίοδος της καριέρας του.

Από τον Βόλο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Από εκεί στην Τούμπα, στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη και στην Εθνική Ελλάδας.

Και τώρα στη Bundesliga και σε ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.

Στα 23 του χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να περάσει την πόρτα της μεγάλης ευρωπαϊκής σκηνής. Και μαζί του ταξιδεύει στη Γερμανία ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα που ανέδειξε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.