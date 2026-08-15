Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Ντόρτμουντ να εμφανίζεται ως η ομάδα που έχει προχωρήσει περισσότερο για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τη γερμανική BILD, οι Βεστφαλοί εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Έλληνα μεσοεπιθετικού και φέρονται να έχουν ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ντόρτμουντ είναι διατεθειμένη να προσφέρει στον ΠΑΟΚ περίπου 25,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Κωνσταντέλια, ενώ στον ίδιο τον παίκτη προτείνει ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Η BILD περιγράφει τον 23χρονο άσο ως έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και στην αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

«Ο Έλληνας αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος στο κέντρο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αριστερός εξτρέμ. Θα αποτελούσε μια καλή προσθήκη στον συμπατριώτη του και παίκτη της BVB, Κωνσταντίνο Καρέτσα».

Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται πως «μεταξύ του συλλόγου και του παίκτη φέρεται να υπάρχει ήδη επαφή», ενώ γίνεται λόγος για πιθανή μεταγραφή ύψους 25,5 εκατ. ευρώ και ετήσιες απολαβές 3 εκατ. ευρώ.

Ο Κωνσταντέλιας έχει απασχολήσει κατά καιρούς συλλόγους όπως η Τσέλσι, η Γιουβέντους και η Γαλατάσαραϊ, ωστόσο η Ντόρτμουντ φαίνεται να κινείται πιο αποφασιστικά, με στόχο να τον φέρει στη Βεστφαλία και να δημιουργήσει ένα ελληνικό δίδυμο μαζί με τον Καρέτσα.