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Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει πλέον ολοκληρωθεί, με τους Βεστφαλούς να πραγματοποιούν μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις τους σε νεαρό ποδοσφαιριστή. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της γερμανικής ομάδας, κάνοντας ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα του, σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Κι αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε συμβόλαιο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ μέχρι το 2031 και πλέον όλα είναι έτοιμα να πάρουν επίσημη μορφή.

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Μάλιστα, οι Βεστφαλοί φαίνεται πως έχουν ήδη μπει σε ελληνικό κλίμα ενόψει της άφιξης του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με τον γερμανικό σύλλογο να επιλέγει έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο για να αναδείξει την ελληνική καταγωγή του νεαρού διεθνή.

⚠️ Vorbeikommen! 🏛️



15 Uhr

Olympia Grill

Schimmelstr. 129

59174 Kamen pic.twitter.com/05AQgmYzLz August 3, 2026

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Μπορούσια δημιούργησε ένα μικρό σκετς με πρωταγωνιστή έναν γύρο, ο οποίος γίνεται αφορμή για να ξεκινήσει η παρεξήγηση πως η ομάδα προχωρά στην απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή.

«Μπήκες μια φορά σε γυράδικο να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και οι άνθρωποι αμέσως νομίζουν ότι αποκτάς Έλληνα διεθνή», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους πρωταγωνιστές του βίντεο, σε μία ατάκα που συνδέει με χιουμοριστικό τρόπο την ελληνική κουζίνα με τη μεταγραφική επικαιρότητα της ομάδας.

Η Ντόρτμουντ, μάλιστα, φαίνεται πως ετοίμασε και μία ξεχωριστή δράση για την υποδοχή του Καρέτσα, με το μήνυμα «Vorbeikommen!» («Περάστε!») να συνοδεύει την πρόσκληση για το Olympia Grill (Schimmelstr. 129, 59174 Kamen) στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας), εκεί όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση με «άρωμα» Ελλάδας.