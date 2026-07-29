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Η εξαιρετική αγωνιστική του παρουσία οδήγησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή μέσω συμφωνίας με τον ίδιο και τη βελγική ομάδα.

Ο Έλληνας διεθνής πέτυχε σημαντικά τέρματα σε ευρωπαϊκές και εγχώριες διοργανώσεις, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του κατάρτιση και τα εντυπωσιακά σουτ στην κίνηση.

Παράλληλα, ο Καρέτσας έχει συμπληρώσει δέκα συμμετοχές με την εθνική ομάδα, έχοντας σημειώσει τρία τέρματα στις αναμετρήσεις με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία.

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική σεζόν πέρυσι με την φανέλα της Γκενκ, αναγκάζοντας την Μπορούσια Ντόρτμουντ να βγάλει από τα ταμεία της αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να φτάσει σε συμφωνία τόσο με τον ίδιο, όσο και με την βελγική ομάδα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε μία γεμάτη σεζόν σε Βέλγιο και Ευρώπη, καταγράφοντας 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 18 ασίστ. Παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε πολύ, τα γκολ που πέτυχε είχαν ξεχωριστή σημασία για τους φίλους της Γκενκ, οι οποίοι έβλεπαν μέρα με την μέρα ένα δικό τους παιδί να εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο.

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Στις 27 Νοεμβρίου 2025 ο Καρέτσας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο παιχνίδι Europa League κόντρα στην Βασιλεία. Το συγκεκριμένο γκολ ψηφίστηκε από τους οπαδούς της Γκενκ ως το καλύτερο του 2025, με τον Έλληνα διεθνή να συγκλίνει από δεξιά προς τα αριστερά, πιάνοντας ένα δυνατό αριστερό σουτ στην κίνηση, που κατέληξε στα δίχτυα της Βασιλείας.

Hard to pick, impossible to ignore. Kos Karetsas’ goal vs Basel is your Goal of the Year 💙 pic.twitter.com/tfrb1YySoQ January 1, 2026

Το γκολ «ζωγραφιά» με την Μάλμε

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στις 29 Ιανουαρίου 2026 πέτυχε ένα γκολ «ποίημα» στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League κόντρα στην Μάλμε, που λίγο έλειψε να στείλει την ομάδα του απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, με την Ρόμα να του χαλάει τελικά τα σχέδια μετά την ισοπαλία που απέσπασε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής της Γκενκ χρειάστηκε ακριβώς 20 λεπτά για να σκοράρει, καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό. Στο 82′ δέχτηκε την μπαλιά του Χέιμανς από αριστερά και έπιασε ένα εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση – έξω από την περιοχή της Μάλμε – με το οποίο κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, κάνοντας το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Την σεζόν 2024-2025, ο Καρέτσας πέτυχε επίσης 3 γκολ και εκείνο που ξεχώρισε ήταν αυτό της πρώτης αγωνιστικής των playoff της Jupiler Pro League, στο παιχνίδι με την Γάνδη. Εκεί, ο Έλληνας διεθνής άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό, χάρη στην αγαπημένη του κίνηση. Ο 18χρονος συνέκλινε από δεξιά, πιάνοντας ένα δυνατό σουτ στην κίνηση – που θυμίζει Ρόμπεν – κερδίζοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα που δεν μπορούσε φυσικά να κάνει τίποτα.

Ο Καρέτσας έχει καταγράψει επίσης 10 παιχνίδια με την εθνική ομάδα, πετυχαίνοντας 3 γκολ στα παιχνίδια με την Σκωτία και την Λευκορωσία.