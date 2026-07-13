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Η γερμανική ομάδα έχει καταθέσει τρεις επίσημες προτάσεις στη Γκενκ, με την τελευταία να ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων μπόνους.

Η διοίκηση της Γκενκ παραμένει αρνητική στις προτάσεις, καθώς αξιώνει το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με προσοχή από την πλευρά της Ντόρτμουντ, η οποία θέτει συγκεκριμένα οικονομικά όρια για τη μεταγραφή του νεαρού ποδοσφαιριστή.

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται πως πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην Ντόρτμουντ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία, την ώρα που οι Γερμανοί συνεχίζουν τις πιέσεις στην Γκενκ για την απόκτηση του ταλαντούχου Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Nicolò Schira, η Ντόρτμουντ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Καρέτσα για συμβόλαιο έως το 2031, με τον ποδοσφαιριστή της Γκενκ να αποτελεί διακαή πόθο του Νίκο Κόβατς για την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του.

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Konstantinos #Karetsas is getting closer to #BVB from #Genk. Agreement in principle between the greek young talent (born in 2007) and Borussia Dortmund for a contract until 2031. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2026

Τρεις προτάσεις για την απόκτηση του Καρέτσα

Αυτή δεν είναι η πρώτη «κρούση» που κάνουν οι Γερμανοί στην Γκενκ για την απόκτηση του 18χρονου ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Ντόρτμουντ έχει καταθέσει ήδη τρεις επίσημες προτάσεις στην Γκενκ για την αγορά του παίκτη, με τους Βέλγους να είναι αρνητικοί.

Η Γκενκ φαίνεται πως δεν πέφτει κάτω από τα 35 εκατομμύρια ευρώ, με τις απαιτήσεις της να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η Ντόρτμουντ ήθελε να αποκτήσει τον Καρέτσα με ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η νέα βελτιωμένη πρόταση ανερχόταν περίπου στα 28 εκατομμύρια ευρώ και προέβλεπε μπόνους, καθώς και μεταπωλητική αξία.

Προσεκτικοί χειρισμοί της Ντόρτμουντ

Η διοίκηση της Ντόρτμουντ διαχειρίζεται την περίπτωση του Καρέτσα με μεγάλη προσοχή, καθώς τον θεωρούν ως έναν από τους πλέον ανερχόμενους νέους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, οι Γερμανοί είναι προσεκτικοί στα ποσά που βάζουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς έχουν θέσει κάποια όρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις, η Ντόρτμουντ ποτέ δεν έβαζε τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη όσο άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι. Ενδεικτικά είναι τα ποσά που δόθηκαν για τις μεταγραφές των Χάαλαντ, Μπέλινγκχαμ και Ντεμπελέ.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι Βετσφαλοί δαπάνησαν 20, 30 και 35 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα για να αποκτήσουν τους ανερχόμενους τότε ποδοσφαιριστές, που πλέον πρωταγωνιστούν με τις εμφανίσεις τους στο κορυφαίο επίπεδο.

Ενδεχομένως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν εξελίξεις γύρω από την περίπτωση μεταγραφής του 18χρονου ποδοσφαιριστή, που συνιστά το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας του και δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Γκενκ έως το καλοκαίρι του 2029.